Сочи - Динамо. Прогноз и ставки на матч 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Сочи - Динамо. Прогноз и ставки на матч 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ Фото: пресс-служба ФК Сочи

Один из центральных матчей 19 тура пройдет на стадионе «Фишт». Здесь «Сочи» примет столичное «Динамо». Игра пройдет 16 декабря 2020 и начнется в 18:00.

После 18 туров команды набрали по 30 очков. «Динамо» идет на пятой позиции в чемпионате России, «Сочи» – на шестой. Столичный клуб опережает южан благодаря победе в очной игре в первом круге – 3:1.

После победы над «Спартаком» (1:0) беспроигрышная серия «барсов» на стадионе «Фишт» достигла 15 матчей. В нынешнем сезоне команда Владимира Федотова набрала дома 19 из 27 возможных очков. У «Динамо» на выезде игра, напротив, не клеится. Бело-голубые проиграли пять из девяти матчей, в том числе два подряд. 28 ноября они уступили «Ростову» (1:4), а 12 декабря получили три мяча от «Зенита» (1:3).

«Сочи» и «Динамо» три раза играли между собой. Команда одержали по одной победе. Еще одна встреча завершилась вничью. В случае победы и неудачи «Ростова» в параллельной игре одна из команд закончит сезон в зоне еврокубков. В 18 турах команда Валерия Карпина набрала 32 балла.

Прогноз и ставки на матч Сочи – Динамо 16 декабря 2020

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 2,67, ничья идет за 3,20, успех «Динамо» – за 2,94. Из-за травм «барсы» по-прежнему не могут рассчитывать на Ивелина Попова. У бело-голубых кадровых потерь нет.

Прогноз на матч 19 тура Сочи – Динамо: победа «Сочи»