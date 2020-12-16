Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 декабря 2020: в регионе снова установлен антирекорд по смертности от COVID-19

Фото: администрации региона.

Оперативный штаб региона опубликовал новую информацию об эпидемиологической обстановке на Кубани. «КП» - Кубань» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 декабря 2020 года.

Число заболевших продолжает расти, за минувшие сутки подтвержден еще 181 новый случай заражения COVID-19.

- 120 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, – сообщили в минздраве Кубани. - Пять пациентов – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1.

При этом, как уточняют в оперштабе Кубани, за сутки скончались 11 человек. Столько жертв за сутки с начала пандемии еще не регистрировали. От коронавируса умер заместитель главы Апшеронского района Андрей Клищенко. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет. Кроме того, на Кубани скончался настоятель Свято-Троицкого храма станицы Должанской, клирик Ейской епархии протоиерей Андрей Чуклин. Он совсем немного не дожил до своего 55-летия.

А в это время на Кубани, как и по всей стране, началась вакцинация от COVID-19. Правда, пока поступившие в регион 1500 доз рассчитаны только на медиков, учителей и полицейских. Они не могут массово уйти на удаленку, чем спасаются во время пандемии работники других профессий. Главный инфекционист Кубани Сергей Зотов рассказал об особенностях прививок и почему, стоит сделать перед вакцинацией от коронавируса анализ на антитела.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 16 декабря 2020

В Краснодаре положительный тест на коронавирус получили 69 человек.

Коронавирус в Анапе 16 декабря 2020

В Анапе за минувшие 24 часа зарегистрировано 7 случаев заражения.

Коронавирус в Сочи 16 декабря 2020

В Сочи COVID-19 подтвердился у 17 пациентов.

Коронавирус в Геленджике 16 декабря 2020

В Геленджике новых случаев инфицирования нет.

Коронавирус в Туапсе 16 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлен один новый случай заболевания ковидом.

Коронавирус в Ейске 16 декабря 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболели двое.