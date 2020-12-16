Так тепло не было 73 года: Красная Поляна второй день подряд бьет температурный рекорд

В горах сейчас можно загорать! Фото: Федор СВЕТЛОВ.

Погода в Краснодарском крае в последние дни приятно удивляет жителей. Невероятно высокие отметки для декабря, особенно на курортах Черноморского побережья. Именно здесь вот уже второй день подряд фиксируют исторический максимум.

Напомним, ранее на Кубани был перекрыт температурный рекорд, установленный в 1960 году. 15 декабря, согласно метеосводке, в Анапе зарегистрирована температура в 17,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд был 54 года назад, когда градусник показывал 16,6 градуса. Норма обычно на 5,9 градуса ниже.

Обновил абсолютный максимум для 15 декабря и Туапсе. На курорте зарегистрировали 19,5 градуса. Предыдущий температурный рекорд также был 54 года назад - 18,6 градуса. По словам специалистов, отклонение от нормальных значений - 6,7 градуса.

А вот на Красной Поляне такого тепла не видели 73 года. 15 декабря там был поставлен новый температурный рекорд - 16,4 градуса. Предыдущий максимум был в 1947 году. Тогда было всего 15,5 градуса. Отклонение от нормы составило 6,4 градуса.

Из-за такой погоды в Сочи даже перенесли открытие горнолыжного сезона. Старт зимнего сезона изначально планировался на 18 декабря. За месяц до предполагаемого открытия в горах запустили пушки, но они хорошего снежного покрова для комфортного катания не дали. Поэтому сезон решили открыть на неделю позже - 25 декабря.

Однако сильно радоваться жителям Кубани не стоит. Прогнозируется, что, начиная с 16 декабря, в крае станет по-настоящему холодно. Температурные отметки упадут минимум на 5 градусов. Прогнозируется небольшой дождь, а в северных районах Кубани даже снег. Температура воздуха ночью от минус двух до трех тепла, в юго-восточных предгорьях до 6 градусов мороза.