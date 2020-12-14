«На цифру»: В Сочи контроль исполнения городского бюджета будут вести с помощью компьютерных технологий

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Департаменты администрации Сочи отчитываются перед главой города Алексеем Копайгородским о проделанной за год работе. Директор департамента по финансам и бюджету Сергей Коновалов рассказал о реализации единой финансово-бюджетной политики муниципалитета.

Сочи стал первым в Краснодарском крае городом, в котором специалисты профильных департаментов и управлений начали следить за расходованием бюджетных средств с помощью специального программного модуля «Бюджет города Сочи». Он был разработан по поручению главы города департаментом по финансам и бюджету совместно со специалистами производственного объединения НПО «Криста». Эта платформа позволяет в оперативном онлайн-режиме вести мониторинг исполнения бюджета города Сочи.

В течение всего года департаментом также проводилась работа по наполнению доходной части бюджета города, в том числе за счет взыскания задолженности.

– Реализован комплекс мероприятий по вовлечению в бюджет города Сочи задолженности по налоговым доходам. В результате проведенной работы за 10 месяцев текущего года в бюджет города Сочи дополнительно вовлечено доходов в сумме 47 млн рублей, – доложил директор департамента по финансам и бюджету Сергей Коновалов.

Важной задачей департамента также является работа по погашению муниципального долга, который по состоянию на 1 января 2020 года составлял порядка 2 млрд рублей.

– В течение года проведено досрочное погашение, в связи с чем экономия на обслуживании долга составила порядка 25 млн рублей. Эти средства, по поручению главы города, были направлены на решение социально значимых вопросов. Также мы планируем по концу года снизить муниципальный долг на 86,9 млн рублей, – рассказал Сергей Коновалов.

По итогам XIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» курорт Сочи признан победителем в номинации «За лучшее управление муниципальным долгом», город занял I место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Одним из направлений деятельности департамента является взаимодействие с жителями города и советами территориального общественного самоуправления города. Их мнение учитывается в определении приоритетов расходования средств бюджета. С этого года администрацией Сочи был разработан нормативно-правовой акт, который дает возможность реализовывать так называемое инициативное бюджетирование. В 2020 году в городской казне по этой программе были предусмотрены средства на благоустройство на условиях софинансирования парка в Адлерском районе курорта.

Подводя итоги доклада, глава Сочи Алексей Копайгородский дал поручение всем департаментам и управлениям мэрии усилить работу по созданию в городе новых рабочих мест в наиболее востребованных у населения отраслях, а департаменту по финансам и бюджету продолжать активную работу по мобилизации доходов в бюджет.

Напомним, что Сочи уже вышел в региональные лидеры по обеспеченности населения инфраструктурой для бесконтактной оплаты.

Об этом в ходе отчета о проделанной за год работе доложила главе города Алексею Копайгородскому директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Татьяна Макарова.

Профильный департамент в течение 2020 года участвовал в реализации регионального проекта «Безналичная Кубань». 35 предприятий Сочи приняли участие в мониторинге предприятий. Итог - 85 % торгово-сервисных точек города оснащены электронными терминалами, на 100 % оснащен терминалами муниципальный автобусный парк, общий объем безналичной оплаты платных услуг, предоставляемых в образовательных учреждениях города, также составил 100%. По данным департамента, в городе установлены свыше одной тысячи банкоматов и почти 30 тысяч терминалов.