«Долгожданное новоселье»: В Сочи до конца года квартиры получат более 1,6 тысяч участников долевого строительства

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В Сочи до конца 2020 года отметят долгожданное новоселье 1660 участников долевого строительства. Об этом стало известно на совещании по вопросам защиты прав пострадавших участников строительства.

В текущем году завершены строительно-монтажные работы и признано право собственности за застройщиками и участниками долевого строительства следующих объектов: ЖК «Альпийский квартал», ЖК «Лесная династия», ЖК «Курортный», жилищный комплекс на улице Пасечной, 30, а также ЖСК «Рио-де-Мамайка». В отношении ЖК «Сан Сити» запланированный объем работ выполнен полностью. Объект имеет стопроцентную строительную готовность, однако реализация судебных мероприятий относительно него еще не завершена.

Кроме того, в полном объеме завершены строительно-монтажные работы ЖК «Раз. Два. Три!» и парковки на 500 мест по улице Пластунская, а также получены соответствующие заключения о соответствии. На сегодняшний день документы по данным объектам находятся на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

– В администрации города с участием прокуратуры создана рабочая группа по оказанию содействия в защите прав и законных интересов граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств. Этой работе мы уделяем самое серьезное внимание. Граждане, участники долевого строительства, получают всю необходимую информацию о ходе завершения строительства проблемных объектов, – рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.

Также рабочей группой на постоянной основе рассматривается вопрос о недопущении появления на территории Сочи потенциально проблемных объектов. На особом контроле находятся все новостройки, в отношении которых заключены договоры долевого участия. Так, на возводящемся компанией «Метрополис-групп» жилищном комплексе «Семейный» в текущем году окончен второй этап строительства. На объекте, возведение которого по ряду причин могло остановиться, завершены все строительные работы, а предпринятые администрацией курорта усилия позволили избежать включения его в список проблемных.

Одновременно полностью решены коммунальные проблемы ЖК «Москва».

В доме проложены все необходимые коммуникации, в том числе и системы теплоснабжения. Горячая вода и тепло в квартиры дольщиков ЖК «Москва» поступили, специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» уже провели наладку сетей. Работы выполнялись за счет инвестора – группы компаний «Альпика».

По словам заместителя директора департамента строительства администрации Сочи Михаила Неудачного, основной способ решения проблем обманутых дольщиков в городе – инвестиции бизнеса или помощь меценатов.

– Сейчас силами инвестора у нас достраивается еще несколько объектов, - отметил Михаил Неудачный.

Работа по решению проблем обманутых дольщиков администрацией Сочи ведется на постоянной основе. Во многом улучшению ситуации способствуют заседания рабочих групп межведомственной комиссии, в нее входят представители прокуратуры, следственного комитета, полиции и Федеральной службы судебных приставов. На заседания также приглашаются представители застройщиков, инвесторы и сами дольщики.