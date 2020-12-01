В Сочи школу № 92 в Солониках перевели на газовое отопление

Фото: sochi.ru.

Перевод котельных в сочинских сельских школах на газ осуществляется по поручению главы города Алексея Копайгородского.

Теплогенерирующую установку, работающую на природном газе, установили непосредственно на территории школы №92. Два газовых котла позволят увеличить эффективность котельной, при этом снизить трудозатраты в связи с переходом на автоматические системы управления и контроля котельной.

Пусконаладочные работы были проведены успешно, оборудование запущено в эксплуатацию, что обеспечило безопасную, экологически чистую и стабильную подачу тепла. Специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» также полностью заменили внутренние сети между корпусами образовательного учреждения и проложили дополнительно 80 метров сетей от новой котельной к зданию. Угольная котельная, которая обеспечивала теплом школу в течение полувека, будет законсервирована.

– В следующем году мы продолжим работу по переводу социальных объектов, в том числе учреждений культуры, школ и детских садов, с угольного на газовое отопление, – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации города Петр Северов.

В целях перевода на экономичный источник теплоснабжения в школе искусств №5 в Красной Поляне также установлен газовый уличный термоблок, который уже подключен ко всем инженерным сетям. В ближайшие дни здесь будут завершены пусконаладочные работы.

Ранее шесть сочинских школ и детских садов в отдаленных сельских населенных пунктах уже были переведены на газовое отопление. По шести образовательным учреждениям - готовится проектная документация для их перевода на современное отопительное оборудование.

В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что мероприятия по обновлению материально-технической базы образовательных организаций, в том числе и сельских, которые были запланированы на этот год, выполнены в полном объеме.

Например, на реализацию двух региональных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» в рамках нацпроекта «Образование» из краевого бюджета было выделено 67,7 миллиона рублей. Еще более трех миллионов выделил муниципалитет. Дополнительно еще более 13 миллионов было потрачено в этом году на строительство нового IT-куба, также в рамках нацпроекта.

Работа по оснащению образовательных учреждений курорта современным оборудованием продолжится. Уже сейчас профильными ведомствами направлены заявки на получение финансирования по национальному проекту.

Вековой юбилей отмечает старейшее сочинское учреждение культуры. Библиотека №1 в поселке Красная Поляна была создана в ноябре 1920 года, когда в стране началась массовая борьба с безграмотностью.

– Роль библиотеки поселка переоценить невозможно. Изначально она представляла из себя избу-читальню, и на протяжении десятилетий являлась единственным источником знаний для жителей поселка, расположенного в труднодоступной горной местности. На сегодняшний день библиотека также остается культурным центром Красной Поляны, в год ее посещают до 15 тысяч человек. В числе читателей – свыше 90% детского населения поселка, за книгами сюда приезжают и из других населенных пунктов – сел Кепша и Чвижепсе, – рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Долгие годы учреждение располагалась в здании дореволюционной постройки, во время подготовки города к Олимпийским играм на объекте был проведен капитальный ремонт, включающий полную замену всех несущих конструкций здания.