В мэрии Сочи рассказали, почему так важна победа сразу двух парков в международном конкурсе «Хрустальное колесо-2020»

Фото: sochi.ru.

Ежегодный профессиональный смотр проводит Союз ассоциаций-партнеров индустрии развлечений. В этом году в номинации «Лучший руководитель» награда присуждена директору МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» Давиду Согояну.

Для него это не первое участие и победа в конкурсе, одна из задач которого – выявлять лидеров индустрии развлечений, оказывающих культурные, досуговые, развлекательные услуги высокого качества и уровня безопасности.

– В этом году в парке «Ривьера» началась реализация программы обновления. В следующем году мы планируем продолжить модернизацию. При создании новых современных и функциональных зон отдыха будет сохранен исторический облик старейшего городского парка, – отметил генеральный директор МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» Давид Согоян.

В парке освободили пространство для прогулок и новых инсталляций, организовали зоны бесплатного Wi-Fi, зарядки гаджетов, установили комплекс отдыха «Читай-парк», питьевые фонтаны и систему музыкального сопровождения в виде арт-объектов. В парковой зоне оборудовали площадку для занятий йогой, восстановили пруд «Черное море» и фасад Зеленого театра, реконструировали исторические скамейки, установили современный сценический комплекс. Также была сделана архитектурная подсветка центрального входа и всей территории парка.

В преддверии Нового года в «Ривьере» появился праздничный арт-объект, символ наступающего 2021 года – Бык в смокинге. Начинает работу новогодняя ярмарка с аттракционами, фотозонами и елкой.

По итогам международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо-2020» еще один сочинский объект индустрии развлечений – Сочи Парк – признан лучшим открытым парком развлечений России.

С момента открытия Сочи Парк ежегодно становился лучшим в стране, лидировал в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке». Ежегодно посещают более 1 миллиона туристов, он входит в ТОП-25 лучших парков Европы по версии TripAdvisor.

Зимой парк развлечений под открытым небом продолжит принимать гостей. На новогодних каникулах, с 26 декабря по 10 января, восемь тематических земель парка будут украшены тысячами сияющих гирлянд, на территории появятся более 10 новых фотозон, а также откроется Усадьба Деда Мороза.

– Эти победы очень важны для города-курорта. Руководство и персонал сочинских парков ответственно подходят к организации качественного сервиса и обеспечения полной безопасности на аттракционах, в том числе – в условиях пандемии, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

В зимний период парки Сочи будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Так, в «Ривьере» нанесли специальную разметку на лавочки, позволяющую соблюдать социальную дистанцию, перед аттракционами установлены ограничители очереди, все сотрудники соблюдают масочный режим.

Одновременно в Сочи готовят к открытию новый скейт-парк. Работы по возведению площадки для занятий экстремальными видами спорта на Цветном бульваре завершены. Начались работы по благоустройству территории вокруг объекта, в них, кроме строителей, принимают участие представители департамента спорта и физической культуры, управления молодежной политики администрации города и сами спортсмены. Участники субботника собрали строительный мусор и привели в порядок прилегающую к скейт-парку территорию.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, в этом году в городе было начато строительство двух скейт-парков. Новая площадка для занятий скейтбордингом в Адлерском районе в сквере имени Бестужева уже сдана в эксплуатацию. Объект на Цветном бульваре больше по площади и соответствует всем международным стандартам, – рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

Профессиональные скейтбордисты уже оценили все возможности объекта, который проектировали и строили с учетом их пожеланий.