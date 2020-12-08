Фото: sochi.ru.

В мэрии Сочи завершился прием заявок на конкурс новогоднего оформления. В нем могли принять участие предприятия санаторно-курортной отрасли, торговли и общественного питания, учреждения образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры всех районов города.

– В этом году на курорте утверждена концепция праздничного оформления под девизом «Сочи сияет». Это наш главный принцип, поэтому я уверена, что к новогодним и рождественским праздникам, которые мы все с нетерпением ждем, Сочи действительно будет сиять в самых теплых и ярких тонах. По итогам конкурса мы отметим предприятия, которые подошли к этому по-настоящему творчески, создали атмосферу праздника для себя и гостей, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Основным цветом новогоднего оформления в Сочи был выбран золотой. Организациям предложено размещать звезды и лучи на фасадах зданий, витринах и вывесках. Всего на конкурс лучшего новогоднего оформления поступило 315 заявок от сочинских предприятий. Комиссия по отбору победителей приступила к обсуждению.

Продолжаются на курорте и работы по декоративно-световому оформлению городского пространства. Более 500 композиций в виде гирлянд, панно и других объемных световых конструкций будут расположены в парках, скверах, на основных площадях и гостевых маршрутах. Главную новогоднюю елку курорта установят у городской администрации на площади Флага.

Установка главного символа предстоящих праздников – елки высотой 23,5 метра, начнется на площади Флага в ближайшее время. Она выполнена на заказ, в каждую ветвь вмонтированы светодиоды – всего их более 100 тысяч.

– Мы хотим создать для жителей и гостей Сочи ощущение новогодней сказки, волшебства. В ближайшие дни начнется установка городской елки, в целом улицы курорта украсят свыше 500 световых конструкций. При подготовке мы проанализировали убранства прошлых лет, в том числе – в других городах России. В итоге мы решили создать на курорте особую атмосферу уюта и гостеприимства. Так, главную елку Сочи, кстати, одну из самых высоких в крае, будут украшать уникальные элементы декора, отражающие природу Черноморского побережья. В частности, на елке можно будет увидеть стилизованные магнолии. Этот символ новогодних и рождественских праздников прослужит городу и его жителям не один год, – сказал главный архитектор Сочи Антон Глушков.

В этом году на курорте был утвержден проект праздничного оформления в концепции «Сочи сияет». В качестве основного цвета выбран золотой. Мерцающие арки, консоли, гирлянды и фотозоны уже можно увидеть во всех районах города. Они расположены в парках, скверах, на основных площадях и гостевых маршрутах Сочи.

Сейчас специалисты приступили к заключительному этапу установки новогодних уличных украшений. Такая работа продолжается и на территории городских учреждений спорта, образования и культуры.

Более 300 сочинских предприятий санаторно-курортной отрасли, торговли и общественного питания, а также транспортной инфраструктуры приняли участие в муниципальном конкурсе на лучшее оформление своих территорий к Новому году. Комиссия по отбору победителей уже приступила к обсуждению и подведению итогов.