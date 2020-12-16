Какие ограничения будут действовать для туристов в новогодние праздники в Краснодарском крае

Все приезжих просят соблюдать элементарные меры предосторожности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии праздников жители разных уголков страны переживали, не появятся ли новые ограничения в Краснодарском крае. Эпидобстановку в регионе хоть и держат на контроле. Но не стоит забывать, что Кубань вошла в период роста гриппа и ОРВИ. А это дополнительная опасность для людей со слабым иммунитетом. Чтобы избежать роста заболеваемости, карантин в регионе власти хоть и не ввели, но все же о некоторых запретах напомнили. Рассказываем, что можно, а что нельзя туристам в новогодние праздники в Краснодарском крае.

Все приезжих просят соблюдать элементарные меры предосторожности - носить маски и всегда иметь с собой антисептик. Не лишним будет избегать массового скопления людей, в очереди - держаться от других отдыхающих на расстоянии.

Власти напоминают, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь не только в гостиницах Красной Поляны не запланировано. Тем не менее постояльцы смогут встретить праздник с семьей или друзьями в арендованных апартаментах и номерах. О шумных вечеринках с большим количеством людей, конечно, речи не идет. Кстати, некоторые заведения будут предлагать посетителям поужинать под открытым небом.

На самих курортах, в частности, горнолыжных, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. При этом сами фуникулеры останавливать не будут.

На территории всего горного кластера будут работать три лаборатории для тестирования на COVID-19. Туристы смогут сдать анализ при малейших признаках инфекции.

Здесь также заработают обсерваторы. Сюда будут отправлять тех, кто затемпературит. Отпускников также просят перед поездкой прислушаться к себе - с признаками коронавируса и жаром в Краснодарский край лучше не прилетать.