В мэрии Сочи обсудили работу магазинов и ресторанов горного кластера в зимний курортный сезон. Готовность точек общественного питания и торговли к предстоящему заезду гостей на новогодние каникулы стала основной темой рабочего совещания в Красной Поляне. В обсуждении новых условий, в которых предстоит работать горным комплексам, приняли участие специалисты контролирующих служб города Сочи, департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, управления потребительского рынка и услуг администрации города Сочи, а также представители горных курортов, ресторанов и магазинов, осуществляющих на их территориях свою деятельность.

Всего в Краснополянском поселковом округе работает 615 предприятий потребсферы, из них 240 кафе и ресторанов, 257 магазинов. С 1 января 2021 года посетителей горнолыжных комплексов будут принимать 173 объекта общественного питания на более чем 13 тысяч посадочных мест. Также все комплексы организуют на своих территориях новогодние ярмарки на открытом воздухе. В самих поселках Красная Поляна и Эсто-Садок будут работать еще 67 объектов, способных вместить одновременно почти 3000 гостей.

На совещании владельцам торговых точек и общепита еще раз напомнили о необходимости соблюдения персоналом и посетителями социальной дистанции и масочного режима. На всех предприятиях ежедневно должна проводиться дезинфекция. В ассортимент товаров на ярмарках обязательно должна входить продукция местных производителей.

– Руководители предприятий розничной торговли извещены о необходимости обеспечить достаточный товарный запас и расширить ассортимент за счет продукции краевых производителей, – рассказал заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александр Дутов.

В особом режиме на предстоящих новогодних каникулах будут работать и развлекательные заведения. В барах, ресторанах и иных аналогичных заведениях запрещено предоставление услуг по курению кальянов, ограничено табакокурение. В Краснодарском крае время работы кафе и ресторанов ограничено до 00:00, а также запрещено проводить банкеты и корпоративы, в том числе непосредственно в новогоднюю ночь.

Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено, однако у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.

– Высокая загрузка сочинских отелей и санаториев в новогодний период в условиях пандемии – новый серьезный вызов для курорта и всех служб города. По поручению губернатора региона и главы города Сочи мы начали готовиться к зимнему сезону в новых условиях заранее, учли все рекомендации Роспотребнадзора, разработали собственные профилактические меры, – отметил заместитель главы города Сочи Владимир Пушкарев.

На всех горнолыжных курортах Красной Поляны подготовлены места для оперативного тестирования на ковид туристов в случае недомогания, а также на антитела. Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на новогодних ярмарках. Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах.