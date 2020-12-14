В 2020 году мэрия Сочи заключила соглашения с инвесторами на 36,9 миллиардов рублей

Фото: sochi.ru.

Сочи привлекателен для инвесторов. На местные проекты 2020 году было привлечено в 4 раза больше инвестиций, чем в 2019 году. Всего с начала года мэрия Сочи заключила соглашения на сумму 36,9 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019-м размер инвестиций составил 9,7 миллиардов. Такие данные были озвучены в ходе еженедельного планерного совещания при главе города.

– Развитие инфраструктуры и благоустройство общественных территорий – одно из приоритетных направлений для нас. Это не только создание комфортной городской среды, но и новые рабочие места. Важно информировать жителей о планах и сроках строительства, а также предусмотреть грамотную транспортную логистику и подведение коммуникаций к возводимым объектам, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В перечень инвестиционных проектов уже вошли строительство спортивного супермаркета сети «Decathlon» и торгового комплекса марки «Леруа Мерлен». Кроме этого, на курорте будут реконструированы и возведены новые средства размещения. В частности, трех- четырех- и пятизвездочные отели появятся в Лазаревском и Адлерском районе, гостиницу «Приморская» в Центральном районе Сочи ждет реставрация.

Также запланированы благоустройство набережной реки Кудепста и реновация территорий бывших промышленных предприятий города: «ЗСМ» в Центральном районе, адлерского «ЗЖБИ» и «Адлерской птицефабрики». Привлечение инвестиций планируется и для строительства новых школ, детских садов и спортивно-оздоровительных учреждений. В работе находятся проекты по размещению «умных остановок», организации парковочного пространства и бесплатной сети Wi-Fi на территории курорта.

В ходе совещания обсуждались и итоги муниципального этапа федерального молодежного форума «Территория смыслов». Участниками мероприятия стали 70 жителей курорта, победу одержал проект сочинцев «Эктикет», направленный на формирование городского экосообщества и повышение культуры обращения с отходами. Как пояснил начальник управления молодежной политики мэрии Отто Савицкий, многие участники форума выразили желание пройти практику на сочинских предприятиях, в том числе – коммунальных. Алексей Копайгородский поручил организовать для них такую стажировку.

Участники планерного совещания затронули и тему работы городского оперативного штаба в период новогодних каникул. Мэр поставил задачу обеспечить круглосуточное дежурство специалистов ЕДДС, а коммунальным предприятиям – быть готовыми к оперативному реагированию на заявки жителей и гостей Сочи.

Кроме этого, глава города акцентировал внимание на необходимости ведения регулярного мониторинга цен на продукты первой необходимости в торговых точках курорта. Так, в ближайшее время во всех магазинах города должны появиться «социальные полки». Стоимость товаров будут контролировать сотрудники профильного управления администрации.

К созданию проектов активно привлекают молодежь. Муниципальный этап Всероссийского форума «Территория смыслов» проходил в Сочи с 7 по 11 декабря, его участниками стали 70 молодых жителей Сочи: студенты, специалисты по воспитательной работе вузов города, а также журналисты и активисты молодежных общественных организаций.

Свои инициативы перед жюри форума защищали 7 команд. Лучшим был назван проект «Эктикет». Его авторы планируют создать карту проблемных мест и проанализировать работу коммунальных служб курорта, чтобы в дальнейшем провести образовательную работу со школьниками и студентами.

– Реализацию нашего проекта мы планируем начать весной 2021 года с опроса жителей и гостей курорта. В школах и вузах будем проводить уроки эко-культуры, организовывать экологические акции с участием горожан, – рассказала координатор проекта «Эктикет» Дарья Сорокина.

Молодежный совет при главе города Сочи со своей стороны готов оказывать поддержку этой инициативе.

– Проект позволит повысить уровень экологической культуры жителей и отдыхающих, сформировать в городе эко-сообщество. Победители получили возможность представить свой проект на всероссийской «Территории смыслов» летом 2021 года, – отметил начальник управления молодежной политики администрации города Отто Савицкий.