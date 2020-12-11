Алексей Копайгородский поздравил и наградил спортсменов – победителей международных соревнований

Фото: sochi.ru.

В Сочи глава города Алексей Копайгородский вручил почетную грамоту и памятные подарки воспитаннику городской спортивной школы олимпийского резерва № 4 Левану Манукяну. В ноябре этого года 18-летний спортсмен вошел в чисто призеров международного турнира, который состоялся в Сербии. Это значительное событие в спортивной жизни Сочи.

- Мы гордимся нашими жителями, которые достойно представляют Сочи на соревнованиях различных уровней и масштабов. Спорту мы уделяем особое внимание, в городе строится необходимая инфраструктура для занятий физкультурой на открытом воздухе и спортзалы шаговой доступности, в том числе на курорте планируется возведение центра для занятий единоборствами. Я желаю сочинским спортсменам новых побед и достижений, а их тренерам – хороших, усердных учеников, - отметил глава Сочи.

Сейчас Леван Манукян готовится к Первенству России по самбо. В случае победы спортсмен снова будет представлять курорт на турнире мирового уровня.

И это далеко не первый успех сочинцев в мировом спорте. Так житель курорта, обладатель мирового рекорда по конькобежному спорту Павел Кулижников назван лучшим спортсменом России 2020 года.

Объявление победителей ежегодной Национальной спортивной премии состоялось накануне в Москве. Их определил экспертный совет, в состав которого вошли известные спортсмены, представители Министерства спорта, а также народное онлайн-голосование.

Представитель ГБУ Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта», заслуженный мастер спорта Павел Кулижников удостоен высокой награды за свои достижения в конькобежном спорте в этом году, в частности, он завоевал две золотые медали на чемпионате мира и установил новый мировой рекорд на дистанции в 1000 метров.

Спортсмена с наградой поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Это более чем заслуженная высокая награда и признание. Поздравляю Павла, желаю ему дальнейших успехов в спорте и покорения новых вершин, – отметил глава региона.

В сочинском Центре олимпийской подготовки Павел Кулижников тренируется с 2015 года.

– Самая престижная в мире российского спорта награда – достойный пример всем спортсменам нашего города, которые стремятся к спортивным высотам. Мы со своей стороны будем поддерживать Павла Кулижникова на его пути к новым победам и мировым рекордам, – сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Тренирует Павла Кулижникова призер Олимпийских игр, знаменосец российской сборной на Олимпиаде в Турине Дмитрий Дорофеев. Под его руководством сочинец трижды становился чемпионом мира в спринтерском многоборье, пять раз – чемпионом мира на отдельных дистанциях. Кулижников – обладатель Кубка мира в общем зачете (2015) и двух малых глобусов. Стал первым россиянином, выигравшим большой Хрустальный глобус в коньках. Действующий мировой рекордсмен в беге на 500 метров. В 2020 году установил мировой рекорд на дистанции 1000 м и стал первым человеком, выбежавшим из 1 минуты 6 секунд.

Сейчас спортсмен находится на сборах в Челябинске и готовится к будущим выступлениям на международных соревнованиях.