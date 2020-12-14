Фото: sochi.ru.

В Сочи более 40 самовольных объектов было выявлено в результате комплексных рейдовых мероприятий.

Рейды по выявлению самостроев проводятся на постоянной основе под руководством городской прокуратуры, с привлечением администрации города и краевого департамента по надзору в строительной сфере.

– Более 40 объектов было обнаружено за последние три месяца. Материалы по фактам, выявленным в результате комплексных рейдов, переданы в уполномоченный орган для подготовки исковых заявлений. Кроме того, в рамках муниципального земельного контроля с начала года выявлено еще более 200 объектов. По ним также проводится проверка и направляются иски в суд, – рассказал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи Аслан Ачмизов.

С целью недопущения продажи жилья в таких домах ведется мониторинг и в сети интернет. Так, в одном из самостроев в Адлерском районе, несмотря на судебное ограничение, был выявлен факт торговли незаконными квартирами. Застройщик, получив разрешение на строительство четырех частных домов в селе Веселое, возвел на участках четыре многоквартирных дома. На сайте продаж этот объект называют современным жилым комплексом Paradise бизнес-класса.

– Прокуратурой предъявляются исковые заявления в суд о запрете распространения в сети рекламы продажи помещений в таких самовольно возведенных объектах, – отметила помощник прокурора Адлерского района города Сочи Яна Осипова.

Напомним, для оперативного реагирования на факты самовольного строительства в администрации города Сочи действует телефон доверия. Граждане, обнаружившие, по их мнению, незаконную стройку, могут обратиться по номеру телефона: +7-928-20-59-0-59.

На месте незаконной стройки, как правило появляются объекты благоустройства. Сочинцы могут высказать своe мнение по благоустройству города в «Анкете горожанина».

Результаты анкетирования будут доступны уже в январе 2021 года. Как отметила куратор проекта Наталья Захарова, от числа респондентов зависит точность итоговой информации.

– На сегодняшний день на вопросы анкеты ответило всего 300 человек. Уже сейчас мы видим, как меняются запросы жителей. Если раньше в приоритете был личный транспорт, то сейчас многие предпочитают мобильные транспортные средства – велосипеды, сигвеи и т.п. И так по всем сферам жизнедеятельности можно сделать анализ и понять, что необходимо городу и его жителям. Для этого необходимо увеличить охват, поэтому мы призываем присоединиться всех сочинцев и гостей города. Внести таким образом свой вклад в развитие города, – сказала Наталья Захарова.

Анкетированием на курорте занимается Центр прикладной урбанистики «Импульс Сочи», созданный в 2016 году. Он входит в состав федеральной сети неформальных сообществ экспертов, занимающихся комплексным развитием городов, вовлечением и взаимодействием между горожанами, бизнесом и властью. Помощь в координации проекта оказывает городской департамент архитектуры и градостроительства.

– Важно, чтобы у каждого жителя была возможность высказать своe мнение, рассказать о том, что необходимо сделать в городе, чтобы он стал более комфортным и безопасным. Поэтому мы поддерживаем инициативу, анкетирование будет проводиться постоянно, с ежегодным подсчeтом результатов, – сказал главный архитектор Сочи Антон Глушков.