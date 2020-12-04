В Сочи за год число занимающихся спортом жителей увеличилось на 10 тысяч человек

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Отраслевые департаменты администрации города начали отчитываться перед главой Сочи Алексеем Копайгородским о проделанной за год работе и освоенном финансировании, выделенном на развитие и реализацию краевых и городских программ.

Одним из первых об итогах рассказал мэру директор департамента спорта и физической культуры Сергей Пилосян. Основным показателем успешной деятельности этой сферы является увеличение количества горожан, которые занимаются спортом.

– Если в 2019 году почти 250 тысяч сочинцев от 3 до 79 лет выбрали здоровый образ жизни, то в 2020 году любителей физической культуры и спорта стало на 10 тысяч больше. Это связано с поставленной работой спортивных школ, реализацией проектов для развития массового спорта, работа с населением по месту жительства в сельских и поселковом округах, – доложил Сергей Пилосян.

В 16 городских спортивных школах, а также в физкультурно-спортивном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья занятия ведутся по 48 видам спорта. Различные секции посещают более 11,5 тысяч человек. Самые массовые виды: футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, бокс, дзюдо, теннис.

В 2021 году еще больше горожан смогут заниматься физкультурой и спортом, планируется увеличение на 230 бюджетных мест в муниципальных спортивных школах.

– Всего в городе Сочи развиваются 94 вида спорта. В ближайшие годы в число массовых видов спорта могут добавиться относительно новые для Сочи зимние виды спорта, сап-серфинг, роллер спорт, скейтбординг, которые в последнее время становятся популярными среди молодежи, – рассказал о планах на следующий год директор профильного департамента.

Отдельное внимание департамент уделяет работе в сельских населенных пунктах Сочи. В этом году там проведено 580 мероприятий с охватом более 14 тысяч участников. Летом и осенью, после снятия ограничений, в Сочи возобновилась реализация проекта «Спорт – норма жизни». Во всех внутригородских районах определены 44 площадки, где жители и гости курорта любого возраста смогут могут заниматься физкультурой под руководством инструкторов и тренеров спортивных школ.

Как только позволила санитарно-эпидемиологическая обстановка, в Сочи продолжилось проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Был открыт новый центр тестирования, сейчас в городе работают 3 центра: один для приема нормативов у дошкольников и школьников и два для тестирования взрослого населения.

Ранее глава Сочи давал поручение профильному департаменту увеличить количество участников тестирования в рамках комплекса ГТО до 95 тысяч человек.

– На сегодняшний день поручение выполнено. Министерством спорта РФ запланировано объявление 2021 года «Годом ГТО», значит внимание к показателям реализации комплекса ГТО будет особое, и они, несомненно вырастут, – отметил Сергей Пилосян.

В течение года в департамент поступило 225 предложений граждан о развитии спортивной инфраструктуры. По части обращений специалисты вместе с заявителями выезжали на место. К решению вопросов спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах, проведения и качества организации соревнований привлекались не только руководители объектов, но и представители федераций и тренеры.

По итогам отчета глава Сочи Алексей Копайгородский поручил в 2021 году продолжить работу по поиску перспективных участков для строительства в городе новых спортивных объектов и открытия площадок шаговой доступности.

– Приобщение молодежи к физической культуре и спорту, отказ населения от вредных привычек – наши основные стратегические задачи. И, конечно, необходимо продолжать проведение на существующих спортивных объектах соревнований. А сочинцам, которые побеждают на международных и российских турнирах, оказывать всестороннюю поддержку, – отметил мэр города.

В 2020 году были начаты строительно-монтажные работы по строительству малобюджетного спортивного комплекса на улице Донской. Завершить их запланировано в июле 2021 года. Проведен ремонт в помещениях двух детских спортшкол, в следующем году там возобновятся тренировочные занятия с детьми.