Фото: sochi.ru.

В Сочи подвели предварительные итоги работы антинаркотической комиссии города за 2020 год.

В совещании по итогам деятельности комиссии приняли участие представители УВД города-курорта и администрации Сочи. На встрече не только подвели итоги работы за год, но и наметили планы на 2021 год.

По данным сочинской полиции, за последние 11 месяцев из незаконного оборота было изъято более 12 кг наркотических средств, в том числе и растительного происхождения. Прекращена деятельность четырех нарколабораторий, расположенных на территории всех городских районов.

– Производительная мощность данных лабораторий – около 15 кг в месяц. В рамках проводимых мероприятий было изъято около 1 кг синтетического наркотического вещества, 50 кг прекурсоров для производства наркотиков, – рассказал заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД г. Сочи Алексей Шалимов.

Также продолжалась работа по пресечению незаконной реализации психотропных препаратов в аптеках города. Было составлено 20 административных материалов в отношении ООО «Венера», «Здоровье», «Мидас», «Фармаком», «Невада Фарм», «Ситифарм», «Секреты здоровья». В рамках проводимых мероприятий изъято лекарственных препаратов на сумму 15 млн рублей.

С начала года сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков сочинской таможни также зарегистрировано 12 фактов незаконного перемещения наркотических средств и сильнодействующих веществ через границу.

На территории курорта в марте и октябре 2020 года в два этапа проводилась Всероссийская профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». По их результатам было получено 44 сообщения граждан о фактах незаконного оборота наркотиков, возбуждено 41 уголовное дело, изъято 246 граммов наркотических средств.

Большое внимание в этом году уделялось и профилактической работе с населением. Так, в школах города было проведено более 450 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных зависимостей со 100 % охватом учащихся. 2021 год объявлен в Сочи годом молодежи, в его рамках комиссия намерена привлекать активных и неравнодушных молодых сочинцев к отслеживанию сайтов, торгующих наркотиками.

– Из наших студентов и школьников планируем формировать так называемые отряды киберволонтеров. Находясь в социальных сетях, они будут выявлять на различных сайтах адреса распространения наркотических средств, а затем сообщать об этих фактах в полицию и антинаркотическую комиссию. Также в следующем году мы намерены провести ряд событийных мероприятий, направленных на профилактику здорового образа жизни и значительно расширить формат нашего взаимодействия с преподавателями и студентами по антинаркотической тематике,– отметил заместитель главы города Константин Чеботарь.

Работа по предотвращению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2021 году продолжится в тесном взаимодействии городской администрации, полиции и общественности.

Один из принципов профилактической работы – привлечение молодежи к занятиям спортом, досуговой деятельности. В Сочи открываются спортивные площадки и клубы по интересам для подростков.