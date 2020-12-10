Фото: sochi.ru.

К Международному дню футбола в Сочи появилось новое футбольное поле. Специалисты полностью оборудовали площадку размером 40 на 60 метров, завершили работы по отсыпке песком и гранулятом, уложили покрытие из искусственной травы. Сегодня здесь прошла первая тренировка для юных сочинцев.

– Для нас это знаковое событие, так как именно в Центральном районе Сочи этим видом спорта занимается основное количество ребят. Проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году способствовало развитию футбольной инфраструктуры в Адлерском районе. Сегодня активно развивается тренировочная база в Центральном районе, далее по плану – Хостинский и Лазаревский районы курорта, – рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян.

На новом поле в микрорайоне Ареда будут заниматься более 1000 детей под руководством восьми тренеров. Рядом завершаются работы на поле для мини-футбола для тренировок групп начальной подготовки. Оно будет готово к концу года.

– На сегодняшний день в нашем учреждении занимаются более 3 тысяч детей, 1404 обучаются по программе спортивной подготовки Минспорта РФ, более полутора тысяч воспитанников – это дети младших возрастов, начиная с 4 лет, – пояснил директор спортивной школы футбола №10 Олег Акулов.

Сегодня футбол является самым массовым видом спорта на курорте. Им занимаются свыше 20 тысяч юных сочинцев. В прошлом году в Сочи открыли девять футбольных полей.

В 2021 году в городе появится еще три футбольных поля, а также будет отреставрирован стадион «Юность» в поселке Лазаревское. Финансирование будет выделено как из муниципального бюджета, так и в рамках соглашения, заключенного между администрацией города Сочи и Российским футбольным союзом.

Сочинский стадион «Фишт» тоже готовится к зимним матчам. Развитию спорта в городе власти оказывают максимальное содействие.

– Перед каждым матчем «Фишт» проходит три этапа подготовки – планирование, активизация всех технических систем и тестирование. В день игры на объекте задействовано более 400 человек, в том числе сотрудники стадиона, клуба и различных ведомств. В период пандемии мы установили в спортивной зоне специальный дезинфекционный тоннель. Попасть туда за четыре часа до начала игры могут только специалисты и спортсмены, получившие отрицательный тест на COVID-19, – рассказал руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.

Участники пресс-тура побывали в медицинском кабинете, раздевалке ФК «Сочи», комнатах для судей и делегатов матча. У кромки поля главный агроном стадиона Дмитрий Кривчиков провел тестирование травяного покрытия «Фишта». С помощью сертифицированного оборудования он проверил основные характеристики поля – фрикционное сцепление, влажность и отскок мяча. Ключевым событием стал мастер-класс по выращиванию газонной травы – журналистам показали, как правильно наполнять емкости для растения и рассказали об особенностях высадки семян.

– Мы проверяем поле перед каждой игрой, убедившись в его качестве и травмобезопасности. Последний месяц 2020 года будет очень насыщенным для нас: за 13 дней пройдет 3 игры в рамках чемпионата РПЛ и один матч по регби с участием сборной России. Мы к этому полностью готовы и уверены, что все системы и поле справятся с этими мероприятиями, – добавил Вениамин Богомолов.

Также представители прессы побывали в медиааппаратной и едином центре управления стадионом. Гостям «Фишта» продемонстрировали работу систем управления звуком и изображением во время матчей и ознакомили с особенностями системы безопасности.