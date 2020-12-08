Фото: sochi.ru.

В Сочи создан Центр волонтеров культуры. Базовое соглашение о сотрудничестве подписано между управлением культуры администрации города и сочинским филиалом Российского государственного социального университета.

– Мы с удовольствием будем сотрудничать с Российским государственным социальным университетом. Сейчас разрабатывается программа, по которой мы будем взаимодействовать в рамках проекта, – рассказала начальник управления культуры Марианна Устинова.

Сотрудничество будет проходить в рамках федерального проекта «Волонтеры культуры». Волонтерство в этой сфере является одним из основных направлений в развитии добровольческого движения в России. Добровольцы будут привлекаться к организации и проведению культурных мероприятий на курорте.

Одновременно в Сочи вручили памятные медали участникам волонтерского движения «МыВместе». Торжественная церемония вручения памятных медалей волонтерам всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе была приурочена к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря.

В нашем городе в марте на базе Сочинского медицинского колледжа начал работу волонтерский штаб. Добровольцы оказывали помощь одиноким, малообеспеченным, пожилым сочинцам: приносили продукты и лекарства, помогали в оплате коммунальных услуг.

– Важно, что нашлись люди, которые помогли сочинцам в самый нужный момент. Очень тяжело было в первые недели, когда непонятно было, куда обращаться. Важно, что именно молодежь откликнулась на все просьбы и организовала работу. Спасибо за теплое отношение и сердечность, которую вы проявили, – подчеркнула заместитель главы города Елена Канюк.

Сочинское отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» координировало работу штаба, обрабатывало заявки, поступающие на горячую линию. За период первой волны акции добровольцы развезли более 3000 продуктовых наборов и выполнили более 800 заявок на покупку продуктов, лекарств и средств первой необходимости.

Среди сочинских волонтеров есть и бронзовый призер всероссийского конкурса «Доброволец России» – 16-летняя Мария Тужик. Свой проект «Птичье сердце» она посвятила проблеме вымирания диких птиц. Художники создают иллюстрации, которые связаны с миром пернатых, а также одежду с «птичьими принтами», собранные от продаж деньги перечисляются в профильные фонды.

Региональный штаб движения #МыВместе в Сочи сейчас возобновил свою работу. Телефон горячей линии проекта: 8-800-200-34-11.

Напомним, что представители сочинской молодежи могут получить именную премию главы города.

В конкурсе на соискание молодежной именной премии могут принять участие жители Сочи в возрасте от 16 до 30 лет. Десять самых активных, креативных и целеустремленных получат по 100 000 рублей. Срок приема заявок продлен до 8 декабря включительно.

Проекты принимаются по следующим направлениям: «Добровольчество», «Патриотическое воспитание», «Молодежное самоуправление, общественная деятельность, гражданские инициативы, человеческий капитал», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде», «Межнациональные взаимоотношения», «Туризм и здоровый образ жизни», «Укрепление семейных ценностей», «Развитие молодежного творчества, субкультур, интеллектуальное развитие, поддержка талантливой молодежи», «Массовые медиа», «Поддержка сельской молодежи», «Профориентация, предпринимательство, инновации, трудоустройство».

Ознакомиться с документацией по конкурсу можно по ссылке. Подписанные и отсканированные документы принимаются по электронному адресу: ump@sochiadm.ru.