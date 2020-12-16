Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2020
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Сборная России по биатлону все еще без медалей в текущем розыгрыше Кубка мира. Дмитрий Губерниев даже успел пожевать перчатку, проспорив самому себе. Комментатор рассчитывал, что череду неудач прервут девушки в эстафете, но увы. Близка к медалям была мужская четверка, но Александр Логинов не только не воспользовался ошибками соперников, но и сам заехал на штрафной круг после решающей стрельбы. Итог – снова четвертое место.
Перед четвертым этапом Кубка мира спортсменам не пришлось переезжать, он пройдет в австрийском Хохфильцене с 17 по 20 декабря 2020 года. Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (время московское)
17 декабря (четверг)
16:15 – Мужчины. Спринт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт
18 декабря (пятница)
16:15 – Женщины. Спринт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт.
19 декабря (суббота)
15:00 – Мужчины. Гонка преследования. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт.
17:00 – Женщины. Гонка преследования. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 2.
20 декабря (воскресенье)
14:00 – Мужчины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Европсорт.
16:25 – Женщины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт.
Состав мужской сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в Хохфильцене
Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили и Петр Пащенко
Состав женской сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в Хохфильцене
Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Анастасия Гореева.