Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России по биатлону все еще без медалей в текущем розыгрыше Кубка мира. Дмитрий Губерниев даже успел пожевать перчатку, проспорив самому себе. Комментатор рассчитывал, что череду неудач прервут девушки в эстафете, но увы. Близка к медалям была мужская четверка, но Александр Логинов не только не воспользовался ошибками соперников, но и сам заехал на штрафной круг после решающей стрельбы. Итог – снова четвертое место.

Перед четвертым этапом Кубка мира спортсменам не пришлось переезжать, он пройдет в австрийском Хохфильцене с 17 по 20 декабря 2020 года. Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (время московское)

17 декабря (четверг)

16:15 – Мужчины. Спринт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт

18 декабря (пятница)

16:15 – Женщины. Спринт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт.

19 декабря (суббота)

15:00 – Мужчины. Гонка преследования. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт.

17:00 – Женщины. Гонка преследования. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 2.

20 декабря (воскресенье)

14:00 – Мужчины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Европсорт.

16:25 – Женщины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт.

Состав мужской сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в Хохфильцене

Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили и Петр Пащенко

Состав женской сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира в Хохфильцене

Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Анастасия Гореева.