Тест на антитела перед прививкой: краснодарский врач рассказал, кому нужно сдать анализ прежде, чем сделать укол от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в нашей стране добровольная

В Краснодарском крае постепенно увеличивается число тех, кто добровольно решил сделать прививку от коронавируса. Пока это только работники так называемых рискованных профессий с точки зрения пандемии - медики, учителя и полицейские. На них рассчитана партия в 1,5 тысячи доз препарата "Спутник Ви", поступившая в региональный минздрав. Однако до конца года в край прибудет еще несколько тысяч доз для масштабной вакцинации населения региона.

Что же нужно будет сделать, чтобы понять, нужно ли вам обращаться в поликлинику за иммунной защитой от COVID-19. "Комсомолка" спросила главного инфекциониста Краснодарского края Сергея Зотова, делать ли тест на наличие антител от коронавируса, прежде чем отправиться на прививку?

- Это разумно только, если вы переболели коронавирусом полгода назад, - говорит он. - Иммунная защита организма к этой болезни имеет свойство ослабевать по истечении времени.

По словам специалиста, всем остальным (за исключением тех, кому это противопоказано) можно отправляться на прививку без опаски "получить лишнюю вирусную нагрузку".

Кроме того, пока делать прививку от коронавируса нельзя людям старше 60 лет. Но в крае ждут новый препарат "Вектор+", который не будет иметь противопоказаний для людей пожилого возраста.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

На законодательном уровне никаких особенностей по поводу вакцинации именно от COVID-19 пока нет. Поэтому отказаться от прививки вы можете, только опираясь на действующие нормативные акты (Постановление Правительства РФ №825 от 15.07.1999).

Медработники, которые работают с больными коронавирусом и с его возбудителями, обязаны получить вакцину от этого заболевания. На педагогов эти требования тоже распространяются, потому что они имеют дело с детьми.

Но с другой стороны речь идет о профилактических прививках, их перечень утвержден и в нем нет прививок от коронавирусной инфекции.

Поэтому однозначно говорить о том, что прививка от коронавируса будет обязательной и без нее не допустят до работы, пока рано.

КОМУ МОЖНО, А КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Между тем, существует нормативный акт Роспотребнадзора (МУ 3.3.1.1095-02), по которому житель нашей страны может отказаться от вакцинации. На то, конечно же, должна быть очень веская причина. Будь то беременность, сильнейшая реакция на предыдущие прививки, ОРВИ на момент кампании, ВИЧ, обострение хронического заболевания или аллергия на компоненты вакцины.

Если вы захотите отказаться от прививки, то просто заполните письменный отказ и подпишите его. Этого документа достаточно для того, чтобы не ставить прививку.

Отказаться от вакцинации детей смогут его родители или законные представители.

Обычно такой бланк вам выдают в прививочном кабинете или у врача. Достаточно просто вписать в него свои данные и заверить подписью и поставить дату. Письменный отказ передайте медику.

Но пока речь идет о прививках, в перечень которых не входит вакцина от COVID-19.