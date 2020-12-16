Денис Масленников: 40 процентов «понаехов» возвращаются домой

Денис Масленников Фото: Архив "КП"

Гостем Нины Шилоносовой на этой неделе стал Денис Масленников, житель Крайнего Севера в прошлом, краснодарцем ставший восемь лет назад.

Он родился в Норильске и служил офицером в полиции. Вышел на пенсию по северной выслуге в 30 лет. Переехав с семьей на Кубань, познал все нюансы этого сложного «мероприятия». Решил, что может быть полезным землякам и всем желающим поменять регион.

Постепенно это стало бизнесом. Его отличие - создание сообщества при сайте. «Понаехи» из разных концов страны регулярно встречаются, выезжают на природу, общаются, помогают друг другу. Еще Масленников уверяет, что предельно честен и никогда не рисует благостные картинки.

Если люди не готовы к переезду материально и морально, им будет очень тяжело. Примерно 40 процентов, по его данным, разочаровываются и покидают Краснодар.

Тайм-коды

01:04 – представление гостя

02:13 – норилец или норильчанин? Норильская промышленная группа

02:50 – переезд

03:13 – экстремальное Заполярье

04:46 – уникальность Крайнего Севера

05:44 – почему выбор пал на Краснодар

07:04 – региональные фишки

08:23 – рубрика «Так отож!»: «кысля» это плакса, а что такое «притворы»?

09:00 – чем Краснодар лучше других мест на юге

10:25 – как и чем Денис заманивает в Краснодар

11:25 – как стал консультантом по переезду на юг. Информационный портал и соцсети не от журналиста.

14:54 – как работа в полиции в прошлом помогает в бизнесе сегодня

14:54 – как приспосабливаться к кубанцам с хитринкой

17:06 – обобщенный портрет новых краснодарцев

18:54 – историческая рубрика «Любо знаты»: как в декабре 1917-го в Екатеринодаре прошел II съезд иногородних

20:07 – сообщества иногородних под эгидой sib23

21:47 –вопрос из вотсапа: может, свою понаеховскую деревню для себя построите?

23:05 – отличаются ли «понаехи» по регионам

24:14 – основные советы тем, кто хочет переехать. Материальные и моральные аспекты

25:46 – почему Краснодар предпочтительнее Ростова-на-Дону

27:40 – чем более рекламируешь город, тем тяжелее в нем жить?

30:36 – почему 40 процентов уезжают назад

34:33 – как оцениваются округа и микрорайоны города. Почему «Музыкальный» не так уж плох

39:33 – Ответила радиослушательница: притворы – это ставни

40:02 – куда перевезли родителей

40:40 – любимые места – парки и торгово-развлекательные центры

41:20 – про окрошку