Социалка и озеленение в приоритете: В Анапе создали первую концепцию генплана развития

Фото: мэрия Анапы

В Анапе почти три месяца работают над новой «конституцией градостроительства» - над генпланом. В работе задействованы члены Научно-Исследовательского Института Перспективного Градостроительства из Санкт-Петербурга, а также все анапчане. На протяжении 2,5 месяцев горожане на сайте генплан-анапа.рф отвечали на вопросы анкеты. Там предлагалось указать, что нравится на курорте, что не нравится. Что нужно улучшить. Хватает ли в районе школ, поликлиник, больниц, общественного транспорта, зеленых зон и прочего.

- За это время прошли опрос и оставили свои пожелания более 3-х тысяч жителей курорта – это очень высокая активность, - рассказали «КП» -Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.

Работа в четыре этапа

Опрос местных жителей являлся первым этапом работы над главным градостроительным документом. По итогу анализа подготовлена концепция пространственного развития Анапы. Сейчас идет второй этап: подготовка текстовых и графических материалов проекта изменений в генплан.

Затем следует согласование проекта. Оно заключается в техническом сопровождении проекта при проведении переговоров с уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, Краснодарского края. Далее будут публичные слушания.

Четвертым этапом работы над генпланом станет внесение изменений и дополнений по итогам общественных слушаний и замечаний профильных органов государственной власти.

Исходные данные

По данным на 1 января 2020 года численность населения муниципалитета составляла 205,5 тыс. человек – эта цифра превышает все существовавшие прогнозные показатели. Немалую роль в этом сыграл колоссальный темп строительства и сдачи жилья в эксплуатацию. По этому показателю Анапа в Краснодарском крае занимает второе место после регионального центра.

Поэтому одно из ключевых направлений генплана – развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры с соблюдением всех экологических и природоохранных требований.

Больше зелени

Помимо решения острых вопросов с нагрузкой на школы, детские сады, поликлинику и больницу, в городе зафиксирована нехватка зеленых зон.

- Обеспеченность ими в Анапе сейчас составляет 4 кв. метра на человека – это в 2,6 раза ниже градостроительных нормативов, - пояснили в пресс-службе курорта. - В новом генплане предлагается увеличить зеленые зоны в 15 раз – до 60 кв. м на человека, многократно усилив зеленый наряд курорта.

Была представлена концепция природно-экологического каркаса, включающая создание новой особо охраняемой природной территории местного значения. Она называется «Дюны» и включает в себя создание лесопаркового зеленого пояса Анапы, охватывающего долину реки Анапки и составляющего единую экосистему с анапскими плавнями.

Стратегические цели

Генеральный план, как и вообще любой план, придуман для того, чтобы выполнить какую-то задачу, решить проблему. Так в Анапе концепция развития содержит сразу несколько стратегических целей. Во-первых, создание комфортной и безопасной городской среды. Во-вторых, повышение качества жизни за счет развития городской инфраструктуры. Также важным аспектом является развитие Анапы как всесезонного инновационного лечебно-оздоровительного центра и крупнейшего рекреационного центра России.

Еще власти Анапы хотят создать современный высокоэффективный винодельческий комплекс. Он должен быть способен обеспечивать внутренние потребности страны, а также поставлять продукцию на экспорт.

- Также одной из важных задач является расширение видов экономической деятельности путем создания новых экологичных и инновационных предприятий для обеспечения разносторонне развитой экономики и снижения зависимости от летнего сезона, - пояснили в мэрии Анапы.

С представленной концепцией можно ознакомиться в прикрепленном файле и на портале генплан-анапа.рф, где также можно высказать свои замечания и пожелания.

– Уверен, это мотивирует наших жителей еще активнее участвовать в обсуждении, – отметил мэр Анапы Василий Швец. – Пока это предварительная концепция, и я прошу разработчиков провести мозговые штурмы по изменениям в генплан как в городе, так и в каждом сельском округе с участием представителей общественности и работающего на территории бизнеса. Это будет открытое и публичное обсуждение.

Члены градостроительного совета попросили авторов концепции генерального плана Анапы учесть в своих документах улучшение экологической ситуации, необходимость строительства новых глубоководных выпусков очищенных сточных вод, а также благоустройство пляжей и создание новых велодорожек.

- Хотелось бы, чтобы акцент был сделан на развитии тех отраслей, в которых мы можем быть лидерами: санаторно-курортной и виноградарской, - сказал в заключение председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий.

Как вы видим, Анапу ждут большие градостроительные перемены. То, что они давно назрели, чувствуют не только местные старожилы, но и те, кто переехал на курорт совсем недавно.