Прямая трансляция новогоднего концерта шоу-театра «Премьера»

Начинам серию новогодний онлайн-концертов. Фото: КМТО "Премьера"

«Комсомолка», КМТО «Премьера» и телеканал «Краснодар» запускают серию новогодних онлайн-концертов. Каждую среду ровно в 19:00 лучшие спектакли «Премьеры» для жителей Кубани.

Приглашаем на онлайн-концерт Музыкального шоу-театра «Премьера».

Сегодня в программе: «А снег идет...» Андрея Эшпая на стихи Евгения Евтушенко, «Потолок ледяной...» Эдуарда Ханка и Сергея Острового, «Звенит январская вьюга...» Александра Зацепина и Леонида Дербенева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и не только.

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ

Смотрите прямые эфире в соцсетях КМТО «Премьера», телеканала «Краснодар» и в youtube-канале «Комсомольской правды»-Кубань.