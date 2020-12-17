Средний процент пациентов с положительными результатами на антитела в Краснодаре в первой половине декабря вырос до 40,3%

Фото предоставлено лабораторией ИНВИТРО.

По данным проекта «Инвитро.Мониторинг», средний процент пациентов с положительными результатами теста на антитела класса G по России в первой половине декабря вырос до 47%. Для сравнения, в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 13,3%, а в августе – 17,9%.

Процент положительных результатов тестов на антитела класса G к SARS-CoV-2 отличается в разных регионах. В Краснодаре положительные результаты накопительным итогом получены у 23,4% пациентов, прошедших тестирование. Всего в Краснодаре за этот период исследование на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 прошли около 3 900 чел. Также интересно отметить, что в первый месяц тестирования, в мае 2020 года, положительные результаты фиксировались в среднем у 4,4% жителей Краснодара, в первой половине декабря текущего года этот показатель вырос до 40,3%.

Данные о положительных результатах анализа на антитела класса G к SARS-CoV-2 в других городах:

Ростов-на-Дону – проведено более 9 800 тестов. Положительные результаты накопительным итогом – 28,8%, средний процент положительных результатов в первой половине декабря составляет 41,3%. Для сравнения, в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 3,1%.

Волгоград – проведено более 5 500 тестов. Положительные результаты накопительным итогом – 30,6%, средний процент положительных результатов в первой половине декабря составляет 56,5%. Для сравнения, в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 8,5%.

Массовое тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 началось 18 мая 2020 года во всей сети медицинских офисов «Инвитро» на территории России, которых на сегодняшний день насчитывается более 1 550. Исследования выполняются с использованием тест-систем российского и европейского производства.

Наличие специфических антител – иммуноглобулинов G (IgG) – в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.

Исследования на антитела класса М и G позволяют определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 в прошлом. Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела. Их обнаружение может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Антитела IgM могут быть выявлены через одну неделю от начала клинических проявлений, их уровень снижается после трех-четырех недель, но у некоторых пациентов IgM могут выявляться и в пределах шести-семи недель от начала заболевания. Результат тестирования на антитела IgM сам по себе не может служить основанием для постановки диагноза, но является показанием к дообследованию и одним из диагностических этапов обследования на COVID-19.

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