«Да потому что»: кубанские врачи ответили популярному шоумену на его вопрос, почему запрещены корпоративы

Медики ответили популярному телеведущему

Обращение, которое записал популярный кубанский шоумен Андрей Трегубов, наделало много шума в Краснодаре.

Телеведущий записал ролик, который отправил на сайт президенту России, где принимают обращения от жителей страны для ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Глава государства будет общаться с журналистами 17 декабря. Накануне Андрей Трегубов и записал видеообращение, которое еще и разместил у себя в Фейсбук.

- Почему на Кубани в торговые центры и на ярмарки меда массово ходить можно, а корпоративы и театры запрещены? - спрашивает на видео Трегубов. - Этот вопрос очень расстраивает нас, простых жителей Краснодара.

Но не успело видео провисеть в сети и несколько часов, как кубанские медики поспешили ответить шоумену. Они смонтировали из вопросов Андрея Трегубова свой ролик и выгрузили его в сеть.

Ролик - короткий! Сначала на нем свой вопрос – почему? - задает сам шоумен, а потом на него отвечают врачи, которые стоят в коридоре коронавирусного госпиталя в полном ковидном обмундировании:

- Да потому что! – хором отвечает три медработника.

Кстати, в Роспотребнадзоре Кубани видео, которое записал Андрей Трегубов, тоже видели. И тоже прокомментировали:

- С точки зрения опасности заболеть коронавирусом ярмарки, театры и корпоративы совершенно несравнимы, - объяснила «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова. - Ярмарки проходят на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных норм: покупатели и продавцы носят средства индивидуальной зашиты, соблюдают дистанцию. А на корпоративах или в театре выполнить необходимые эпидемиологические требования практически невозможно. На праздниках люди едят за одним столом, что чревато новыми заражениями. Мы не можем допустить, чтобы после корпоративов кривая заболеваемости коронавирусной инфекции резко пошла вверх в регионе

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