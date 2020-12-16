Обзор матча Сочи – Динамо 1:0 16 декабря: счет, голы, статистика игроков Фото: пресс-служба ФК Динамо

«Сочи» обыграл столичный «Динамо» в матче 19 тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. У хозяев забитыми мячами отметились Антон Заболотный и Артур Юсупов.

«Динамо» заканчивало игру вдесятером. На 64-й минуте вторую желтую карточку получил Роман Евгеньев.

Обзор матча Сочи – Динамо, 19 тур РПЛ, 16 декабря 2020

После победы над «Спартаком» (1:0) беспроигрышная домашняя серия «Сочи» достигла 15 матчей. Последний раз «барсы» уступали на своем поле еще в марте. Тогда команду только возглавил Владимир Федотов. Сейчас он дисквалифицирован. На скамейку запасных специалист вернется в следующем году. Без него командой рулил Олег Фоменко. Под его руководством южане уже обыграли «Ахмат» (2:0) и «Спартак» (1:0).

У «Динамо» ситуация обратная. Перед визитом в Сочи команда Сандро Шварца потерпела два поражения подряд на выезде. В Ростове-на-Дону она уступила команде Валерия Карпина – 1:4, а в Санкт-Петербурге получила три мяча от «Зенита» (1:3) и выпала из зоны еврокубков.

Перед игрой «Сочи» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков – по 30. В случае победы и неудачи «Ростова» в параллельной игре одна из команд могла закончить год в зоне еврокубков.

Уже на восьмой минуте московский клуб сделал один шаг к возвращению в четверку. После удара Себастьяна Шиманьски мяч угодил в штангу. Первым на добивании был Вячеслав Грулёв. Однако после просмотра системы видеопомощи (VAR) судья отменил гол: в момент удара хавбек «Динамо» находился в офсайде.

«Сочи» ответил опасным ударом Жоазиньо со штрафного – Антон Шунин перевел мяч на угловой. Затем нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи убежал от двух защитников, но пробил прямо по центру – Сослан Джанаев вступил в игре. В следующем эпизоде Никола Моро завалился в штрафной площади хозяев, но арбитр развел руками.

«Сочи» ответил мощным ударом Сергея Терехова, но Антон Шунин в красивом прыжке справился с угрозой. «Динамо» отвечало ударами Н’Жи с угла штрафной – Сослан Джанаев был хорош. В конце первого тайма мог открывать счет Грулёв, но с семи метров Вячеслав зарядил по трибунам, а не по воротам.

Во второй половине больше и опаснее атаковали уже игроки «Сочи». После подачи с углового Иван Миладинович головой пробил в угол ворот – Антон Шунин в прыжке выручил гостей. В следующем эпизоде он был уже бессилен. Жоазиньо легко убежал от защитника бело-голубых на фланге и сделал подачу на Антона Заболотного, который появился на поле в перерыве. Нападающий сборной России головой пробил мимо Шунина – 1:0.

На 64-й минуте «Динамо» осталось вдесятером. Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку. После этого эпизода хозяева устроили навал на ворот гостей и забили второй мяч. После передачи Кристиана Нобоа Артур Юсупов ушел от защитника и мощно пробил в дальний угол – 2:0.

Уже в следующей атаке мог доводить счет до крупного Антон Заболотный. После его удара мяч угодил в штангу. «Динамо» отвечало на контратаках. После передачи Даниила Лесового Сильвестр Игбун головой пробил выше ворот. Появление на поле Николая Комличенко усилило игру московской команды: бело-голубые чаще цеплялись за мяч в атаке, но не создавали опасные моменты. «Сочи» отвечал на быстрых атаках. Опасно бил Заболотный – его удар блокировали защитники. Кирилл Заика убегал от двух игроков «Динамо», но ему не хватило точности.

2:0 – «Сочи» выиграл. Это победа стала третьей подряд для южан.