Что произошло после матча Сочи – Динамо Фото: пресс-служба ФК Динамо

После победы над «Динамо» «Сочи» вернулся в зону еврокубков. Теперь беспроигрышная серия южан на стадионе «Фишт» составляет 16 матчей. Победа над столичным клубом стала для «барсов» третьей подряд.

В этих матчах руководил командой Олег Фоменко. Главный тренер «Сочи», Владимир Федотов, был дисквалифицирован на три игры после поединка с «Уралом». Все это время специалист поддерживал связь с Фоменко по телефону.

- Я не один сижу на скамейке. Все в 21 веке пользуются телефоном. Через него происходила координация с главным тренером. Психологически ему было трудно. Когда ты смотришь игру с трибун, это совсем другое дело. Ты перевариваешь это все и видишь, как команду внизу сражается», – говорил после матча тренер «Сочи» Олег Фоменко.

Одним из ключевых эпизодов матча стало удаление. На 64-й минуте второе предупреждение получил защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Это его вторая красная карточка в нынешнем сезоне.

- Тяжело начали матч. Мы отдали много сил и эмоций в предыдущей игре со «Спартаком». Первый тайм был равным. Во второй половине мы сделали несколько замен, забили первый гол. Ситуация на поле поменялась. Нам помогло удаление. После него наше преимущество стало более явным. Приятно обыгрывать такую организованную команду, как «Динамо», – убежден тренер «Сочи».

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц согласен с визави: удаление перевернуло игру. Однако у немецкого специалиста есть вопросы по правильности этого решения.

- У меня нет вопросов по второй карточке и удалению. Может быть, есть вопросы по первому предупреждению. Однако нам надо прибавлять в отношении к таким сложным игрокам. Нужно учиться выгрызать такие сложные матчи на характере и энергии, – сказал Шварц.

Победный гол в матче с «Динамо» забил Антон Заболотный. Нападающий сборной России появился на поле только во втором тайме, что не помешало форварду стать лучшим игроком встречи.

- У Антона были проблемы со спиной. Поэтому он не играл с «Ахматом». Это отложило определенный отпечаток на его состояние. Мы анализировали «Динамо» и планировали, что Заболотный появился на поле во второй половине. Он будет более полезен в этой ситуации. Так и вышло. Он вышел и забил», – добавил тренер «Сочи».

Тренер «Динамо» Шварц убежден, что отмененный на седьмой минуте гол Вячеслава Грулева изменил ход матча.

- Мы разочарованы поражением. Мы хорошо вошли в игру, создали много моментов, забили мяч, но его отменили из-за офсайда. Я не знаю, было ли там положение вне игры. Во втором тайме мы пропустили гол, получили красную карточку и второй мяч. Это обидное поражение. Сложно было вернуться в игре во второй половине. Мы пропустили первый мяч, побежали отыгрываться и получили удаление. Нам не хватило энергии в этой ситуации. У нас было на одного игрока меньше, – резюмировал специалист.

После 19 тура команды ушли на зимние каникулы. У «Сочи» они продлятся до 10 января. В этот день команда соберется в Олимпийской столице, где проведет неделю, а 18 числа вылетит в Турцию. Там у «барсов» запланированы два тренировочных сбора.