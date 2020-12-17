Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 декабря 2020: дополнительные ограничения вводить не будут

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 17 декабря

Эпидобстановка на Кубани продолжает оставаться напряженной. В течение шести последних дней фиксируется более 180 случаев заболевания COVID-19. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 17 декабря 2020 года.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 186 пациентов, сдавших тест на COVID-19. За это же время выписали 134 человека. Среди новых заболевших 14 детей в возрасте от семи месяцев. Всего лечение продолжают 7340 пациентов.

- 107 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 5 – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

За минувшие сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее количество жертв возросло до 737.

В Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, однако в оперативном штабе региона опровергают информацию о новых ограничениях с 28 декабря, которая распространяется в социальных сетях.

Жителей и гостей края призывают соблюдать масочный режим, по возможности избегать людных мест. Действует запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, молодежи напоминают о том, что во время пандемии важно позаботиться о пожилых близких.

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