«Мне 77 лет, а меня позвали на «Давай поженимся»: баба Валя из Ейска покоряет Тик-Ток

Баба Валя из Ейска покоряет Тик-Ток Фото: tiktok.com/@superbusya

77-летняя Валентина Горбунева из Ейска - звезда Тик-Тока. Сейчас у нее более 50 тысяч подписчиков и свыше полутора миллионов просмотров видео. Еще два месяц назад она пользовалась кнопочным телефоном, занималась хозяйством и воспитанием внуков, а сейчас создает ролики, которые собирают сотни тысяч просмотров. Новые видео появляются в аккаунте почти каждый день. Снимает их внучка – Алена Петрова. Она же создала канал для бабушки. Но и бабушка не самоустранилась – активно за всем следит и общается с подписчиками.

- Внуки мои решили, что я очень колоритная бабушка и создали мне аккаунт в Тик-Ток. А потом говорят, мол, вот, бабуля, у тебя теперь есть своя страница. Я сначала пальцем крутила у виска, а потом втянулась. Хотя первые ролики даже не видела! У меня же телефон кнопочный был! Но потом внуки купили мне новую трубку и я теперь каждый день в Тик-Ток отвисаю.

Сейчас у Валентины Федоровна два мобильных. Один – кнопочный. Второй – смартфон. Его внучка купила за деньги, полученные с рекламы на канале. Сама баба Валя называет Тик-Ток хобби. Мол, оно и стареть не дает, и отвлекает от мыслей, когда надо пить таблетки. Сейчас бабушка – звезда Ейска. Ее узнают везде!

- Жизнь интереснее стала. Я общительный человек. Сейчас этого общения валом. Люди пишут. Узнают на улицах. Идут по ярмарке, мальчик кричит маме: «Смотри, это же тетка с Тик-Тока». Была на свадьбе, ведущая меня представляет как известный блогер. Подруги звонят, говорят: «Катька, ты чего, на старости лет артисткой стала? - смеется женщина.

Сейчас бабушка только привыкает к популярности. Недавно она впервые столкнулась с негативом и долго думала, что делать. Отвечать не стала. Но поняла, что воспринимать все надо с позитивом.

- Представляешь, мне написали: «У бабки одна нога на кладбище, а она все туда же». Обижаюсь, конечно, когда читаю такое, – добавляет Валентина Горбунева.

Недавно Валентина Федоровна высказалась о вреде курения.

- Эта тема меня заботит из-за внуков, - говорит баба Валя.

Пока все видео женщины - юмористические нарезки. Снимают их внуки ее без подготовки и предупреждения. Бабушка узнает, что шла запись, уже после появления ролика в аккаунте.

- Бывает, что в фартуке стою или что-то ляпну, а они говорят: «Бабушка, ты пошла в Тик-Ток». Я говорю: «Какой нафиг Тик-Ток»? Как пошла, так и приду назад, – смеется женщина.

Валентина Федоровна не прерывала съемки даже, когда болела коронавирусом. У женщины было 47% поражения легких, но на контенте это не сказалось. Публикации так же выходили каждый день на протяжении всех двух недель. Хотя проблем у женщины хватало. Она не чувствовала ни рук, ни ног. Еще и воздуха не хватало: дышать было сложно. Подписчики женщину поддержали, каждый день желали здоровья. Написал даже Первый канал. Позвал на съемки передачи «Давай поженимся».

- Я в видео взяла и ляпнула: «Позвонили бы мне с «Давай поженимся», я бы поехала». И представь, они начали звонить. Я говорю: «Это шутка, какой мне жених, мне нужно место в другом месте занимать, бронировать». Они говорят: «Еще рано». Я ответила: «Не дождетесь», – резюмирует бабушка.

Сейчас у Валентины Горбуневой более пятидесяти тысяч подписчиков, но останавливаться женщина не планирует. Она хочет набрать минимум миллион подписчиков, чем сейчас и занимается.