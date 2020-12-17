Рот закройте. Расчихались! Учитель на Кубани назвала школьников придурками за болезненное состояние на уроке

Сейчас руководство школы разбирается в сути конфликта

В одной из школ Динского района разгорелся скандал. Прямо на уроке учитель истории и обществознания Ольга Цыганкова сорвалась на учеников, назвав их придурками. Находчивые и оскорбленные школьники тут же достали мобильные телефоны и начали фиксировать происходящее на видео. А позже отправили, куда следует...

- Вы нормальные? Придурки! Расчихались они тут, брызжут соплями! Вы знаете, что я две недели пластом пролежала, - кричит Ольга Владимировна на кадрах, тайком записанных благодарными учениками из-под парты. - Поэтому рты закройте!

Что стало предысторией конфликта, сейчас разбирается специально созданная комиссия в управлении образования Динского района Кубани.

- Раньше на педагога не поступали ни единой жалобы за некорректное поведение, - цитирует местная газета "РВС" слова начальника Марины Ежковой. - Будем разбираться.

К слову, в комментариях к скандальному видео нет ни слова осуждения учителя.

- Преподаватель очень хороший,столько вкладывает в головы учеников,отдаёт всю себя профессии.А дети действительно сейчас ведут себя отвратительно, - пишут динчане.

Ольга Владимировна, по словам бывших учеников, прекрасный педагог. Но что-то или кто-то специально спровоцировал ее на эмоции.

- Какие ранимые все, ну назвала, значит заслужили. Нынешнее поколение такие слова говорит, что не каждый взрослый знает, - поддерживают они учителя.

Между тем, педагогов одними из первых подвергнут вакцинации от коронавируса из-за серьезных рисков заразиться. По разным данным, в школах региона COVID-19 в тяжелой форме переболели уже десятки учителей.