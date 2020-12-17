Вениамин Кондратьев: На Кубани интернет будет везде

Вениамин Кондратьев прокомментировал проблему, которую подняли на прямой линии с президентом

В Краснодарском крае пандемия продолжает выбивать из привычной жизни целые классы и учебные заведения. Прямо сейчас на удаленке учатся 407 из них и 9 групп колледжей и техникумов. Но, к счастью, в нашем регионе их всего 1,5 процента от общего числа. Эту проблему подняли и на прямой линии с Владимиром Путиным 17 декабря.

- Один из вопросов, который задали президенту — онлайн обучение. Эта тема в год пандемии особенно актуальна. Те классы, где есть очаг коронавирусной инфекции, закрывают на карантин и переводят на «удаленку», остальные дети ходят в школу, - прокомментировал актуальный вопрос губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы Кубани, нашему региону, как было в Омской области, точно не грозит то, что школьникам и студентам придется взбираться на дерево, чтобы поймать сигнал интернета.

- Мы продолжаем активно подключать к интернету соцобъекты. Особенно в отдаленных населенных пунктах. Решить проблемы с онлайн обучением нам помогает нацпроект «Цифровая экономика». В этом году к высокоскоростному интернету подключили к сети 354 школы, - заявил он.

Напомним, в Краснодарском крае, чтобы избежать ненужной вирусной нагрузки и распространения заразы, решили вовсе отменить новогодние елки и утренники в детсадах. Власти просят провести предстоящий праздник дома, чтобы потом не приходилось менять очное образование онлайнами.