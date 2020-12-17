В Сочи создана рабочая группа по контролю транспортной логистики в зимний период

Фото: sochi.ru.

Вопрос готовности транспортной инфраструктуры города к зимнему курортному сезону обсуждался в ходе краевого заседания под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева. Тема увеличения пропускной способности на дорогах в горном и прибрежном кластере стала ключевой и на совещании при главе Сочи.

– Близится зимний курортный сезон. По предварительным оценкам, за новогодние праздники в Сочи отдохнут 260 тысяч гостей, в январе в городе побывают около 350 тысяч туристов. Основной приоритет муниципалитета – обеспечить полное соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также минимизировать заторы и возможные ДТП. Каждый житель и гость курорта должен чувствовать себя в Сочи комфортно и безопасно, в том числе – находясь на дороге, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Как доложил мэру директор профильного департамента администрации Сочи Владимир Пронкин, транспортная инфраструктура курорта полностью подготовлена к массовому приему туристов. Дезинфекция ежедневно проводится на всех объектах – железнодорожных вокзалах, в автопарках и аэропорту. Кроме этого, разработаны схемы организации дорожного движения и план работы общественного транспорта, также предусмотрена система перехватывающих парковок. Для обеспечения безопасности дорожного движения и сокращения заторов на дорогах Сочи организуют дежурство мобильных постов ДПС.

– В рамках контрактов по зимнему содержанию муниципальных автодорог подготовлены более 2000 тонн противогололедных материалов и 39 единиц техники. Для участников дорожного движения на территории Сочи будут работать 27 информационных табло. С их помощью жители и гости курорта смогут узнать об обстановке на улично-дорожной сети города, в том числе о заполняемости парковок, альтернативных путях движения транспорта, заторовых и аварийных ситуациях, – сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Владимир Пронкин.

Для жителей и туристов в поселке Красная Поляна организовано 4600 парковочных мест. При заполнении стоянок в горном кластере водители могут воспользоваться перехватывающими парковками на вокзалах Адлер, Олимпийский парк и Эсто-Садок, а далее – транспортом общего пользования.

В период новогодних каникул в горном кластере увеличат количество курсирующего общественного транспорта. Так, с 28 декабря по 10 января на маршруты выйдут 62 автобуса краснополянского направления, интервал движения которых составит 8-12 минут. Усилят и работу подвижного состава на маршрутах, проходящих через аэропорт и железнодорожные вокзалы Сочи, Адлер, Олимпийский парк, Эсто-Садок.

Для удобства пассажиров с 8 декабря начнет курсировать электропоезд «Ласточка» в направлении Краснодар – Роза Хутор, с 14 декабря Ростов – Роза Хутор, а с 25 декабря до горнолыжного курорта можно будет добраться из Москвы. Всего пригородное железнодорожное сообщение с поселком Красная Поляна продолжат 8 пар электропоездов.

– Сегодня мы наблюдаем повышенный спрос на отдых в Сочи. Многие отели и гостиницы зарезервированы на 90 процентов. Есть и объекты размещения, где уже полностью завершили продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что к нам в гости приедут туристы из всех регионов России. Поэтому в этот период мы должны обеспечить строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей. Необходимо проверить инженерно-техническую оснащенность объектов с массовым скоплением людей на предмет антитеррористической безопасности, а также усилить комплекс мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, – сказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

В Сочи также приняты все необходимые меры для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, объектов городского хозяйства и транспортной инфраструктуры.