«Ситуация улучшится в 2021 году»: Губернатор Кубани рассказал о ходе решения проблем с водоснабжением Новороссийска и Геленджика

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, касающийся проблем водоснабжения Новороссийска и Геленджика. Вопрос Михаила Геннадьевича Мастеркова зачитал волонтер колл-центра.

Он звучал так: «Почему вода по графику в Крыму это чрезвычайная ситуация, а для Новороссийска норма? Есть ли план действий по восстановлению водоснабжения, и когда он будет приведен в действие?».

Владимир Путин заверил, что проблема будет решена.

- Есть такой план действий. Эта ситуация не просто известная - ей занимаются на правительственном и на региональном уровне, - отметил президент.

Глава государства рассказал, что в Крыму достаточно запасов пресной воды, в том числе они могут находиться под Азовским морем. При этом отметил, что опреснение морской воды может быть слишком дорогим для потребителей.

- Проблема будет решена, экономить на этом государство не станет, - сказал Путин. - Это же касается Новороссийска и Геленджика.

Президент заранее увидел вопросы от жителей этих городов и отобрал их для ответа.

- Они касаются водоснабжения и водоотведения. В Новороссийске и Геленджике была единая система сброса вод, не было разделения между канализацией и ливневкой. Нам нужно их сначала разделить, подготовить проекты на одну и другую системы, обеспечить их финансирование и строительство. Это все есть в планах. Долго тянется, к сожалению. Я это вижу, понимаю. Но уверен, все это будет реализовано, - заверил президент.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

Решение проблем водоснабжения Новороссийска и Геленджика прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил большое внимание федерального центра к проблемам региона и поддержку в решении ключевых вопросов развития региона, в том числе с водоснабжением и водоотведением в приморских городах.

- Водоснабжение этих городов в значительной степени зависит от работы Троицкого группового водопровода, который сильно изношен. В прошлом году мы приступили к его масштабной модернизации – выделили 4 млрд рублей из краевого бюджета. Уже ввели два новых участка, в 2021 и 2022 году введем еще три протяженностью 36 километров, - сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что в Новороссийске построили две водопроводные насосные станции, а в Геленджике идет разработка новых месторождений пресной воды. Эти вопросы решаются за счет краевого бюджета.

- Водоснабжение этих приморских городов улучшится уже в 2021 году, - заверил глава региона.

Вениамин Кондратьев рассказал, что для выполнения программ по строительству сетей водоотведения требуется федеральная поддержка.

- По Геленджику есть программа «Чистая бухта», подразумевающая разделение ливневых и фекальных стоков и их очистку. Требуется реконструкция очистных и в Новороссийске. Мы также рассчитываем на помощь из федерального бюджета, - добавил губернатор.