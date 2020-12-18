Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 декабря 2020: в регионе возобновили процесс обучения все закрытые на карантин школы

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 18 декабря 2020 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд – 185 зараженных. Среди них 3 - это дети. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 25 тысяч.

- Сейчас 130 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. - Под наблюдением в поликлиниках - 9841 житель края.

В регионе возобновили процесс обучения все закрытые на карантин школы. Учащиеся прошли 14-дневную самоизоляцию, в учреждениях провели дополнительную санобработку коридоров и кабинетов, спортзалов и столовых.

- Остаются закрытыми 407 классов в 112 школах двадцати муниципальных образований, - уточнили в региональном оперштабе. - Для 11 тысяч школьников организовано дистанционное обучение.

Кроме того, на домашнем обучении 9 групп (200 учащихся) сузов. Среди которых: пашковский сельскохозяйственный техникум, краснодарский колледж электронного приборостроения, машиностроительный и педагогический.

Студенты вузов преимущественно обучаются по смешанной форме. Сочинский государственный университет и Анапский филиал Московского педагогического государственного университета полностью остаются на удаленке.

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