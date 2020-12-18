Екатерина Полещук Фото: Александр Орешников, пресс-служба федерации спортивной борьбы Кубани

Чтобы начать жить заново, люди отдают миллионы рублей, участвуют в реалити-шоу Виктории Цатурян и сутками занимаются в спортивном зале. Лишь бы избавиться от лишних килограммов. У Екатерины Полещук этих килограммов не было. Но оставалась мечта и цель – стать чемпионкой мира.

В 2019 году девушка стала серебряным призером чемпионата России по борьбе и поняла: пора что-то менять. Например, согнать вес. Если раньше уроженка Гулькевичи выступала в весовой категории до 53 килограммов, то после чемпионата страны она сильно похудела.

Девушка избавились от мышечной массы и перешла в новую весовую категорию: до 50 килограммов. На первом же турнире – чемпионате мира в Нур-Султане – Полещук стала третьей, а через год впервые зашла на высшую ступень пьедестала на турнире в Белграде.

- Я даже не знаю, как передать эти эмоции. Это важная победа для меня, – говорит Полещук. – Да, на турнир приехали не все соперницы. Но две основные конкурентки были, и я их победила.

Она не знает, как изменился уровень конкуренток. Весь год он следила только за собой: формой, питанием и мотивацией.

- Я только третий раз выступала в этой весовой категории. До этого был чемпионат мира в Казахстане, турнир в Польше и теперь – Белград. У меня даже проблем со сгонкой веса не было. Все шло отлично с первого дня!

Перед турнирном в Белграде Полещук провела всего два тренировочных сбора в Алуште. Этого хватило, чтобы набрать лучшую форму в жизни и победить в финале украинку Лилию Маланчук.

- Когда повела со счетом 6:0, поняла, что выиграла. Но я не остановилась и дальше начала делать накаты. После этого все пошло попроще, – резюмирует девушка.