«Претенденты на вылет»: от кого «Краснодар» избавится до Нового года

Кайо - один из претендентов на выход Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» завершил 2020-й победой над «Уфой» (1:0). Этот год получился насыщенным для команды Мурада Мусаева. Она дебютировала в групповой стадии Лиги чемпионов, пережила вспышку коронавируса, и справилась с игровым кризисом. Из-за него «быки» оказались в опасной близости с зоной вылета Российской премьер-лиги. Сейчас это все позади. Впереди зимнее межсезонье и время для чистки состава. Мы выяснили, кто может покинуть клуб уже до Нового года.

Даниил Уткин Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Даниил Уткин

Несколько лет назад воспитанник «Краснодара» вошел в список самых талантливых игроков мира 1999 года рождения. Мурад Мусаев плавно подтягивал парня в главную команду. В 2018-м Уткин дебютировал за «Краснодар», в 2020-м – стал игроком основного состава.

Однако осенью игровое время Уткина сильно упало. Он чаще оставался на скамейке, а зимой и вовсе не выходил даже на замену. Во всех пяти матчах он остался на лавке.

Известные инсайдеры заявили о том, что хавбека хочет купить столичный ЦСКА. Эту информацию подтвердил первый тренер футболиста Виталий Тасенко. Кажется, сейчас Даниил созрел для переезда в Москву, «Краснодару» он больше не нужен.

Кайо Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Кайо

Бразильский полузащитник переехал в Краснодар летом 2019 года. Он играл за вторую команду «быков», попадал в заявку основы, но не появлялся на поле. Казалось, так будет и дальше.

Однако защитник вытеснил из основного состава Уроша Спайича. Сезон-2020/21 Кайо начинал уже как твердый игрок старта: Спайич укатил в Нидерланды, а альтернативы у Мурада Мусаев просто не было.

Прошлой осенью бразилец допускал результативные ошибки в шести матчах подряд. Кажется, это рекорд для команд РПЛ. Также Кайо косячил в декабре. В последней игре групповой стадии Лиги чемпионов с «Челси» лишил «быков» двух возможных очков.

Егор Сорокин Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Егор Сорокин

Еще год назад защитника вызывали в сборную России, а сейчас он сидит на лавке в Краснодаре. Да, календарный год Егор завершал как игрок основного состава. Однако это было связано с отсутствием Кайо – бразилец жаловался на боли в колене после игры с «Челси». Если бы не травма партнера, Сорокин завершил бы остаток года на лавке.

Только за первую половину прошлого сезона российский защитник совершил девять результативных ошибок – второй показатель в РПЛ. Сейчас у Егора ошибок и игрового времени стало меньше. Он выходит на поле, когда есть проблемы у Александра Мартыновича или Кайо. В остальных случаях Егор начинает матч на скамейке запасных. Куда он может уйти - пока неясно.

Егор Сорокин Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Евгений Марков

Этой осенью «Краснодар» экстренно искал усиление перед групповой стадией Лиги чемпионов. Неизвестно, как клуб вышел на Евгения Маркова, но выглядело это, как минимум, странно: за два года нападающий «Динамо» забил девять мячей. Это на четыре меньше, чем у воспитанника «быков», Магомеда-Шапи Сулейманова, только в 2019-м.

Пик карьеры Маркова пришелся на игру за «Тосно». В сезоне-2017/18 Евгений забил восемь мячей в 21 матче. В 2020-м у Евгения один гол. Будучи игроком «Рубина», он забил ЦСКА.

В «Краснодаре» статистика у форварда упала. В шести матчах за первую и вторую команду «быков» Марков отметился только одной результативной передачей.

Возможно, в следующем году команда будет играть уже без него.