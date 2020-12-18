«Моя цель – Олимпиада»: 12-летняя девочка из Краснодара – восходящая звезда боевых единоборств

Бэлла Зуева – восходящая звезда боевых единоборств Фото предоставлено героем публикации

- Знаете, почему не существует женского бокса? Взвешивание. Бой начался бы прямо у весов, – это известная цитата стендап-комика Джимми Карра.

12-летняя Бэлла Зуева с этой фразой не согласна. Девочка выиграла первенство России по тайскому боксу. Она никогда не гоняла вес. Всегда следила за питанием и диетой. Иначе в этом виде спорта просто нельзя.

- Я отлично спала, ела и практически не переживала, – говорит Бэлла сайту «КП» – Кубань. – Режим, спокойствие и собранность – основные пути к победе. Было сложно из-за перепада температуру. В Нижегородской области сейчас минус 15. Перед полуфиналом у меня болело горло, было тяжело дышать, но к решающему бою все прошло!

На первенстве России в селе Федурино ей не было равных в весовой категории до 46 килограммов. Всего Зуева провела три боя, а в финале одолела хозяйку турнира – спортсменку из Нижегородской области Диану Эюпову. Причем сделала это досрочно.

- Это было моё первое первенство России: соревнования такого уровня проводятся с 12 лет. Я чувствовала, что выигрываю ещё в бою, но понимала, что нельзя расслабляться, – добавляет чемпионка.

Этот успех Бэлла отпраздновала вместе с мамой – Еленой Зуевой. Она не пропустила ни одного боя своей дочери. Ездит с ней на любые турниры. Хоть в России, хоть за границей.

- Невозможно не переживать. Чем старше она становится, тем больше я волнуюсь. Бывало, что и уходила, пока дочь бьется. Но обычно смотрю от начала и до конца. Финал тоже смотрела целиком, но не плакала, – говорит мама спортсменки.

Елена поняла, что дочь победила после третьего нокдауна. Оправиться после такого соперница уже не смогла. Правда, сам бой Зуева-старшая уже не помнит. Переживает так сильно, что забывает происходящее. Потом смотрит поединок уже в записи. Чтобы заново пережить чувство гордости за дочь.

Всего участие в первенстве России приняли свыше 700 атлетов. Бэлла билась в самой младшей возрастной категории – 12-13 лет. Тайским боксом она занимается уже три года, единоборствами – восемь. Сейчас она совмещает занятия тайским боксом с классическим.

- Я не представляю жизнь без единоборств. Выступая в классике, я мечтаю попасть на Олимпиаду. Тайский бокс мне нравится тем, что здесь можно бить руками, ногами, коленями и локтями, – добавляет девочка.

Сейчас Бэлла тренируется шесть раз в неделю. За ее плечами победы на открытых первенствах Москвы и Московской области по кикбоксингу, успех на международных стартах в Орле и Анталье, первые места на первенствах Краснодарского по края по тайскому боксу. Останавливаться на этом девочка не хочет. Ее цель – Олимпийские игры.