«Елки желаний» помогут трехлетнему Саше из Анапы в борьбе с раком сетчатки

Саша Глинщиков

Саша Глинщиков из Анапы уже несколько лет борется со страшным диагнозом – «ретинобластомой обоих глаз», иначе говоря - с раком сетчатки. Когда Саше было 9 месяцев, перед врачами и родителями стоял вопрос об удалении глаз. Чтобы сохранить зрение и бороться со злокачественными опухолями, мальчику требуется дорогостоящее лечение, которое он проходит уже в течение двух лет. Победить коварную болезнь оказалось непросто: ребенок уже перенес три общие химиотерапии и семь интервальных.

Саша Глинщиков

Опухоль на левом глазу поддается воздействию, но, к сожалению, сохранить зрение почти не удалось. А правым глазом Саша видит всего лишь на 40%. Рак сетчатки очень агрессивен и сопровождается частыми рецидивами. Также он опасен и тем, что зрительный нерв близко расположен к головному мозгу, что создает большую угрозу для жизни Саши. Лечение, которое ни в коем случае нельзя прерывать, необходимо проходить в швейцарской клинике. Опасность не отступит, пока сетчатка у мальчика полностью не вырастет. Наступит это, предположительно, через 2-3 года. Курс лечения на 1 год для маленького Саши стоит 3,4 миллиона рублей. И без нашей с вами помощи семье Глинщиковых, конечно, не справиться!

Помочь Саше можно на сайте благотворительного фонда «Край добра» или участвуя в марафоне «Елки желаний».