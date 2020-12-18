Международные авиакомпании готовы возобновить авиасообщение с кубанскими аэропортами

Международный аэропорт Сочи Фото: Базэл Аэро

Восстановление международных авиамаршрутов и новые перспективы развития отрасли обсудили на авиационной конференции Routes Reconnected. Участие в ней приняли представители «Базэл Аэро» - компании, управляющей аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе.

В этот раз ведущие авиакомпании мира и представители аэропортов из разных частей света были вынуждены обсуждать текущую ситуацию в режиме конференцсвязи. В рамках переговоров состоялись виртуальные встречи с руководителями компаний, которые обсуждали планы по восстановлению международного авиасообщения и новые возможности для маршрутной сети.

Участники отметили целесообразность подобных мероприятий, поскольку все они смогли обменяться ценной информацией в режиме реального времени и получить полное представление о том, как обстоят дела в той или иной стране. По мнению авиаперевозчиков и руководителей аэропортов, мероприятия, подобные мероприятия облегчат авиапредприятиям выход из кризиса, который уже успели прочувствовать все представители отрасли.

В ходе конференции компания «Базэл Аэро» презентовала аэропорты и связанные с ними проекты, , и привлекли повышенное внимание к своим воздушным гаваням. Пожалуй, главным итогом мероприятия стали предварительные договоренности, достигнутые с рядом международных авиакомпаний, готовых к открытию новых рейсов.

Приоритетным российским направлением, вызвавшим максимальный интерес у участников онлайн-встречи, стал Сочи.

Управляющая компания международного аэропорта Сочи представила информацию о туристических возможностях курорта и инфраструктуре аэропорта сразу несколько авиакомпаний выразили готовность к открытию в будущем полетов из Индии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Катара, ОАЭ и других стран, совместно с иностранными и российскими туроператорами. К осуществлению планов они готовы приступить сразу после отмены ограничений на международное авиасообщение с этими странами, вызванных пандемией коронавируса.

Готовность возобновить сотрудничество после стабилизации эпидемиологической обстановки и возобновить авиасообщение по прежним маршрутам выразили и действующие партнеры аэропортов Краснодар, Сочи и Анапа. Речь идет о компаниях Air Serbia, Air Baltic, Pegasus Airlines и др.

Их представители выразили готовность выполнять пассажирские перевозки со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Высокий потенциал Краснодарского края заинтересовал и совершенно новые для российского неба иностранные авиакомпании. Международные перевозчики рассматривают возможность открытия в течение двух ближайших лет новые маршруты авиарейсов в Сочи, Краснодар и Анапу.

Так, одна из топовых европейских авиакомпаний готова открыть полеты в Краснодар сразу по двум новым направлениям. Причина – огромные перспективы динамично развивающегося туристического центра России и, соответственно, новые возможности, которые открываются перед перевозчиками. Осталось только дождаться разрешения властей на международные перелеты.

По мнению директора по авиационной коммерции «Базэл Аэро» Александра Никонова, пандемия и ее последствия кардинально изменили авиационный рынок, а всей отрасли придется еще долго справляться с ее последствиями. Однако спрос на поездки сохраняется и уже сейчас многие авиакомпании готовы пересматривать систему работы и искать новые рынки. Хорошей возможностью для развития международного туризма, по его словам, может стать электронная виза в РФ для 52 стран. Напомним, вводится она с 1 января 2021 года.

- Мы уверены, что каждый кризис всегда открывает «Окно возможностей» и очень важно правильно этим воспользоваться». При правильной поддержке властей и туристического сообщества, регион может стать новой точкой притяжения для мирового туризма, - уверен Никонов.