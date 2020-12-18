В Сочи журналисты крупнейших изданий страны приехали на пресс-тур

Фото: sochi.ru.

На курорте стартовал ставший уже традиционным ознакомительный пресс-тур для журналистов. В нем принимают участие сотрудники российских информационных агентств «Интерфакс», «РИА», «ТАСС», съемочные группы телеканалов «Россия», «Первый», «НТВ», Russia Today, «Кубань 24», МТРК «Краснодар», «Сочи 24», корреспонденты журнала «Русский турист» и изданий «Коммерсант», «Российская газета», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Кубанские новости» и «Новости Сочи». В течение двух дней им будут презентованы самые знаковые объекты курорта.

– Мы заложили эту традицию в прошлом году – приглашать журналистов в гости накануне старта зимнего курортного сезона. Для того, чтобы как можно больше россиян узнали о разнообразных туристических предложениях, которые доступны нашим гостям. Главная задача пресс-тура в этом году – показать и рассказать, как будет организован сезон с учетом новых правил и ограничений, связанных с коронавирусом. Что требования будут соблюдаться не на бумаге, а руководители средств размещения лично отвечают за безопасность гостей, – сказал глава города Алексей Копайгородский.

Сегодня, в первый день пресс-тура журналисты посетят горный кластер. Им расскажут о новинках сезона, развитии внутреннего и международного туризма и о заключении шестистороннего соглашения между администрацией города, горнолыжными курортами и двумя федеральными структурами – Сочинским национальным парком и Кавказским государственным природным биосферным заповедником.

О работе зимнего оперативного штаба и готовности к приему туристов на Красной Поляне представителям СМИ рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

– Подготовку к зимнему сезону мы начали достаточно давно, приняли ряд дополнительных мер – это ограждения для социальной дистанции, масочный режим, в аптеках сформирован достаточный запас лекарств, на горнолыжных курортах организуем дополнительное дежурство машин скорой помощи. С 28 декабря по распоряжению губернатора начнет функционировать региональный координационный штаб, в который войдут сотрудники городской администрации, представители силового блока, сферы транспорта, коммунальных и дорожных служб. Мониторинг будет ежедневный. Мы постарались создать всю необходимую атмосферу для качественного отдыха гостей со всей страны, – сказал Александр Руппель.

На следующий день СМИ пригласят в прибрежный кластер. Журналистам презентуют проекты развития сферы ЖКХ, расскажут о программе по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, о строительстве социальных объектов с учетом возрастающего прироста населения, о реконструкции набережной пляжа Ривьера, о развитии муниципальных парков, о подготовке специалистов санаторно-курортной сферы и др.

В рамках пресс-тура будет проведена первая публичная презентация нового туристического бренда Сочи.