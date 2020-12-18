«Развлекательные центры не работают 9 месяцев, мне не на что жить»: кубанский бизнесмен пожаловался на строгие карантинные меры

Владислав Матеркин вышел на пикет к зданию администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности. На Кубани ограничена работа ресторанов, пабов, кафе, караоке, боулингов и ночных клубов. Им нельзя принимать посетителей после полуночи. В случае нарушения запрета – штраф.

Из-за ограничений в крае закрыты кинотеатры, фудкорты и семейные развлекательные заведения, которые расположены в торговых центрах. Они не работают с марта. Одни центры уже выставлены на продажу, другие требуют возобновления работы.

Предприниматель Владислав Матеркин даже вышел с плакатом к зданию администрации края, чтобы привлечь внимание к развлекательному бизнесу.

- У меня сеть семейных центров по краю, они закрыты с марта. И этим бизнесом я занимался 12 лет, – говорит сайту «КП» – Кубань Владислав Матеркин. - Все заработанные деньги я вкладывал туда и сейчас моя карета превратилась в тыкву.

Владислав рассказал, что ему предлагают продать бизнес.

- Но дают всего 1/10 от его реальной стоимости. Из-за закрытия центров мне пришлось уволить 30 сотрудников, сейчас у меня остается всего два работника. Оба – технари, - вздыхает мужчина. - Некоторые конкуренты выставили бизнес на продажу. Никто же не отменял оплату аренды, коммуналку. Меня арендодатель выгнал из головного офиса! Мне нечем было платить. Я просил отсрочки. Он давал. Но все равно выгнал меня.

Из-за закрытия центров Матеркин лишился минимум 27 миллионов рублей. Это была бы выручка за 9 месяцев, что простаивают заведения. Еще около миллиона рублей он заплатил за аренду помещений.

- Всего у меня 10 точек: 9 – в Краснодарском крае и одна – в республике Адыгея, – говорит мужчина. - В соседних регионах все работает. У меня счастливым образом один объект оказался в Майкопе, и он работает. Хотя Адыгея под боком у края. Нам предложили компенсировать минимальную оплату труда сотрудникам, но у меня их уже не было. Говорили, что закроют часть аренды, но кто оплатит вторую часть? Кто поможет мне? Выкупите мой бизнес, а я займусь другим!

Бизнесмен не понимает, почему семейные центры, которые расположены вне торговых центров, работают, а они – нет. Хотя у его заведений также есть отдельный вход, но ответа на вопрос у Матеркина нет.

О ситуации Владислава Матеркина в администрации Краснодарского края знают. С ним уже общались сотрудники департамента потребительского сферы Кубани.

- Это детские игровые комнаты. По постановлению губернатора от 3 декабря 2020 года субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют деятельность только в торгово-развлекательных центрах и торгово-развлекательных комплексах. Владельцам игровых комнат в ТРК и ТРЦ выделена субсидия в размере почти 13 млн рублей. К сожалению, в настоящий момент Владиславу Матеркину субсидии не положены. Его игровые детские комнаты находятся не в том формате центров, для которых предусмотрена поддержка. При этом сотрудники профильных ведомств готовы оказать предпринимателю все консультации по действующим федеральным и региональным мерам поддержки, в том числе, для бизнесменов, которые готовы изменить профиль деятельности в связи со сложившейся в крае и стране ситуации. Открыть детские комнаты в развлекательных центрах, к сожалению, сейчас невозможно. Эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной. Ежедневно сообщается о 10-13 жителей, которые скончались из-за коронавируса. В сутки регистрируется от 180 случаев заболевания ковидом. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора детские комнаты, а также фудкорты в торговых центрах и кинотеатры не могут обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность посетителям. Проще говоря – не могут гарантировать, что люди не заболеют после визита в такие центры. Это закрытые помещения, где посетители долго находятся в скоплении людей, что может привести к очагам заболеваемости, – говорят в администрации Краснодарского края.