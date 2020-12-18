Фото: sochi.ru.

В Сочи журналисты крупнейших федеральных и региональных СМИ побывали на курортах Красной Поляны. В рамках первого дня ознакомительного пресс-тура в представители СМИ посетили горнолыжные комплексы, узнали, как там готовятся принимать гостей с учетом введенных ограничений, о прогнозах курортов на зимний сезон и новых возможностях для отдыха.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал участникам пресс-тура, что с 28 декабря по распоряжению губернатора региона Вениамина Кондратьева в Сочи начнет функционировать региональный координационный штаб, в который войдут сотрудники городской администрации, представители силового блока, сферы транспорта, коммунальных и дорожных служб.

Фото: sochi.ru.

Журналистов также интересовали ограничительные меры, которые введены на горных комплексах для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

– В аптеках сформирован достаточный запас лекарств для профилактики и лечения не только коронавирусной инфекции, но и сезонных вирусных заболеваний. На горнолыжных курортах будут работать пункты экспресс-тестирования на коронавирус, организуем дополнительное дежурство машин скорой помощи, в городе также планируем открыть дополнительный ковидный госпиталь, – рассказал Александр Руппель.

С началом горнолыжного сезона требования Роспотребнадзора для средств размещения распространены и на канатные дороги. Так, чтобы при посадке на подъемники не собирались очереди туристов, волонтеры информируют гостей о необходимости соблюдения социальной дистанции и использования масок. На всех станциях в течение дня звучит оповещение о действующих ограничениях и рекомендациях в связи с пандемией коронавируса.

Введение дополнительных мер не помешает туристам оценить и новые возможности горного кластера Сочи. В ноябре этого года по инициативе администрации Сочи состоялось подписание соглашения о развитии горно-туристского кластера.

– Основная цель соглашения – развитие и популяризация горных туристских территорий, расположенных в границах Краснополянского поселкового округа на территориях Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника. В соответствии с соглашением на въездных воротах курорта будет создан совместный визит-центр – для создания комфортных условий отдыха наших гостей. В соответствии с подписанным соглашением планируется также разработка единого мастер-плана развития пешеходного туризма, – рассказал журналистам заместитель главы города-курорта Сочи Владимир Пушкарев.

Одним из обязательных условий реализации соглашения станет выполнение требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.

Фото: sochi.ru.

После общения с представителями краевой и городской администраций участники пресс-тура побывали на курорте «Роза Хутор». К зимнему сезону 2020-2021 здесь расширили трассы и открыли новую канатную дорогу.

– Этот сезон для нас будет отличаться от предыдущих, вы видите, что происходит в стране и мире, закрыты границы. Мы предполагаем, что в этом году будет увеличение количества гостей на 10%. Порядка 800 тысяч туристов за весь зимний период мы планируем принять, – поделился прогнозами на предстоящий сезон катания на горных лыжах генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

На другом курорте – «Красная Поляна» – к зимнему сезону откроют еще одну зеленую трассу и бугельный подъемник. Теперь гости смогут начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона катания, не дожидаясь выпадения достаточного количества снега на других учебных трассах, на отметках ниже 1000 метров. Новая трасса вдоль подъемника получила символичное название «Первый снег». Также курорт планирует расширить зону внетрассового катания, увеличив количество фрирайд-зон, и впервые построить сноупарк в восточном секторе. Среди новых развлечений – открытие фермы северных оленей в парке приключений Wonder Land.

– В этом сезоне спрос высокий, более 90% номеров нашего курорта забронированы, в целом по сезону мы ожидаем на 30% больше гостей, чем в прошлом году, – отметил генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский.

Кроме горнолыжных комплексов встречать гостей готовится и игорная зона «Красная Поляна». В ходе экскурсии по казино журналистам рассказали о планах по увеличению количества туристов, в первую очередь за счет граждан Израиля, Индии, Китая и арабских стран.

– За четыре года мы оплатили около 3 миллиардов рублей налогов в бюджеты разных уровней – краевой и городской. В 2019 году игорную зону «Красная Поляна» иностранные гости посетили более 280 тысяч раз. После закрытия границ изменилась целевая аудитория – это гости дорогих отелей, которые не имеют возможности отправиться за границу, -– отметил директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов

В 2021 году будет введена единая электронная виза для пребывания иностранных граждан в РФ. После открытия границ игорная зона планирует начать активное продвижение своих возможностей.

Второй день пресс-тура будет посвящен прибрежному кластеру. Журналистам покажут проекты развития сферы ЖКХ, познакомят с программами по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. СМИ побывают на строительстве социальных объектов, увидят первые результаты реконструкции набережной пляжа Ривьера, также им расскажут развитии муниципальных парков, о подготовке специалистов санаторно-курортной сферы и др.

В рамках пресс-тура будет проведена первая публичная презентация нового туристического бренда Сочи.