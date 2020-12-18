Видео пожара в отеле Краснодара: спасатели эвакуировали семь человек

Фото: МЧС по краю

В Краснодаре загорелся отель на улице Красных Партизан. Спасатели эвакуировали из здания семь человек.

Появилось видео пожара в отеле Краснодара.

- Сообщение о пожаре поступило в 22.39 на пульт дежурного, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧс по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что горит 150 квадратных метров кровли.

- Пожару был присвоен повышенный ранг. На месте работает краснодарский отряд ПГС и специалисты МЧС России, - пояснили в ведомстве.

Создан специальный штаб. 62 огнеборца борются со стихией.

До 200 квадратных метров увеличилась площадь пожара. Сейчас огонь локализован, из отеля эвакуировали семерых. Пострадавших нет.