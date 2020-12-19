«Вынесли в клетчатой сумке»: в Грузии задержали мужчину, который 21 год назад сбежал из кубанской колонии

Опасного преступника обнаружили в Грузии.

Этот громкий побег в 1999 году обсуждала вся страна. Трое преступников, сидевшие в одной из колоний Краснодарского края, выбрались на свободу. Побег удалось совершить благодаря сотрудникам караула. Всех зэков, кроме Николая Павлюка, удалось задержать. В отличие от своих тюремных товарищей он успел удрать за бугор. В списках Интерпола он числился без малого 21 год, и вот преступника возвращают на Кубань.

Побег планируем… на среду

Николай Павлюк родом из маленького поселка Бишкуль (ныне – аул) Кызылжарского района Казахстана. В первой половине 90-х дерзкий молодой человек решил уехать поближе к теплу и деньгам – за хорошей жизнью перебрался в Краснодарский край. Обосновался в поселке Лазаревском в Сочи, официально работу, правда, искать не торопился. Парень хотел заработать легкие деньги.

Вместе со своими знакомыми он разбойничал в Ростове. В июне 94-го Павлюк с сообщниками проникли в квартиру к мужчине, где избив, похитили телевизор, магнитофон, ювелирные украшения, дорогую туалетную воду, обувь и одежду. Помимо этого банда потребовала от своей жертвы 100 миллионов рублей, дачный участок и КамАЗ.

Николай Павлюк в 1995 году. Фото: УФСИН по Краснодарскому краю.

Пострадал от их рук и еще один человек, которого банда похитила на рынке и, избив, повезла в нотариальную контору, где его заставили переписать имущество на грабителей.

В 1995 году по приговору суда 21-летнего паренька вместе с другими разбойниками отправили за решетку. В колонии Хадыженска, известной как «девятка», он должен был отсидеть восемь лет. Но спустя четыре года заключенный в неволе заскучал. Да так сильно, что в его голове поселилась мысль о побеге.

Обычно новую жизнь люди начинают в понедельник. Заключенный осуществить хитрый план решил в середине недели – в среду. Причем сбежать решил не один, а с двумя зэками. Компанию подобрал такую: убийцу и разбойника.

Но побег вряд ли бы удался без помощи сотрудников караула. Именно с ними за деньги договорились заключенные. С территории колонии на свободу их вынесли – буквально. Мужчины, свернувшись калачиком, спрятались в клетчатых хозяйственных сумках. В них зэков втихую и пронесли через КПП.

Поймать их было делом чести

Оказавшись на свободе, заключенные бросились в разные стороны. Каждый из них еще на зоне решил, куда отправится в первую очередь. Двое его товарищей — жители Адыгеи Аслан Хамтоху и Алий Бешкок, в скором времени все-таки попались в руки правоохранителей, правда, изрядно потрепав нервы силовикам.

Эти бандиты прославились в Адыгее жестокими и дерзкими преступлениями/

Спустя месяц после побега бандиты объявились в Адыгее, где расстреляли наряд ДПС. При этом два офицера милиции погибли, один получил тяжелые ранения. Спустя еще два дня, пытаясь захватить Бешкока и Хамтоху в Краснодаре, ранения получили еще два сотрудника адыгейской милиции. Им удалось удрать, но для правоохранителей поймать их было уже делом чести.

Задержаны они были лишь 22 апреля 2000 года, то есть спустя почти 9 месяцев. Преступников выслеживали около полугода. В квартире дома в поселке Первомайском в районе Горячего Ключа бандитов поймали. Один из беглецов пытался спрыгнуть со второго этажа, но угодил прямо в руки оперативников. В квартире был изъят целый арсенал: два автомата Калашникова калибра 7,62 и 5,45 мм, пистолеты ПМ и ПСМ, около 400 патронов к этому оружию, а также четыре гранаты с запалами. Их приговорили к пожизненному сроку.

А вот двое сотрудников караула помимо того, что потеряли работу, предстали перед судом. Старший офицер роты охраны ИК-9 и его сослуживец ответили за содействие побегу преступников. По закону их не могли судить, пока не были пойманы беглецы. Как только бандиты были в руках у силовиков, работников караула отправили за решетку. Правда, просидели они буквально несколько месяцев, после чего, попав под амнистию, вышли из колонии.

Детально продумать свой план смог только Николай Павлюк, который удрал за рубеж. УФСИН организовали розыск беглеца. На него завели уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы». Объявили в розыск его по всем странам.

Менял фамилии как перчатки

- Во время оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что заключенный выехал в Германию, где проживал со своей матерью, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудник пресс-службы УФСИН Краснодарского края Татьяна Чурикова. – 21 января 2002 года мужчину задерживала транспортная полиция Ольденбурга на одни сутки. Правоохранителям он предоставил паспорт, выданный в 1998-м на чужое имя гражданина Эстонии. Дата рождения, к слову, была указана другая, совпадал лишь год.

Германия преступника выдавать отказалась – по их законодательству, побег из тюрьмы не уголовно-наказуемое деяние. Кубанские силовики уже думали, что потеряли Павлюка, но позже он «всплыл» в Казахстане. У мужчины был новый поддельный паспорт. На этот раз украинский и на имя некоего Уткевича.

На фото (слева) Николай Павлюк в сентябре 1993 года, далее - Михаил Уткевич в 2003 и 2013 годах.

- При проверке данных было выявлено полное совпадение со сведениями гражданина, проживающего в поселке Первомайский Смоленской области. Известно, что он был судим и четыре раз терял паспорт. При этом сам Уткевич пояснил, что разыскиваемый Павлюк ему не знаком и с ним он никогда в жизни не встречался, - добавляет Татьяна Чурикова.

Как у беглеца оказался документ с такими же установочными данными, как у этого мужчины, не ясно — быть может, паспорт он купил незаконно, а, быть может, просто украл.

За время "пряток" у преступника появились жена и ребенок, которых он бросил.

Тем не менее, имея на руках липовый документ, беглец умудрился жениться, стать отцом и даже получить гражданство Казахстана. Позже появилась информация, что в семье у него появились проблемы, Павлюк развелся с женой, но его обязали платить алименты, но денег бывшая супруга от него не получала. Тогда приставы завели исполнительное производство на мужчину — его снова объявили в розыск.

В списках Интерпола мужчина числился без малого 21 год.

А тем временем мужчине удалось удрать в Грузию. Но и там спрятаться ему не удалось.

Как только удалось отследить, где он «задержался», сотрудники розыска оперативного отдела ФСИН по Краснодарскому краю совместно с ФСБ и Интерполом начали работу.

- Во-первых, была проведена портретная экспертиза, по итогам которой стало ясно - на фото Уткевича из липового паспорта и Павлюка – один и тот же человек, - объясняет сотрудник пресс-службы УФСИН Краснодарского края Татьяна Чурикова. – Ну а далее особо опасный преступник, совершивший дерзкий побег, все-таки был задержан в Грузии. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Павлюка на родину.

Сомнений в том, что он досидит свой первый срок, ни у кого нет. Вот только за 20 лет «пряток» он успел насобирать новый уголовное статьи. За побег и поддельные документы мужчина, по предварительным данным, может получить еще 10 лет.