Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 декабря 2020: мест в госпиталях почти нет

Принято решение открыть еще два госпиталя

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 19 декабря 2020 года.

Рост заболевших коронавирусом. Общее их число составило больше 25 тысяч человек. Свободных коек для таких больных осталось всего 10 процентов.

- Принято решение развернуть еще два "ковид"-госпиталя в Сочи и Туапсе, - сообщили в минздраве Краснодарского края.

Один из них появится на базе сочинского кожвендиспансера, а второй - в больнице №3 в Туапсе.

- Их необходимость появится еще и во время предстоящего курортного сезона, - пояснили в минздраве.

Кроме того, на Кубани появятся еще пять КТ-центров в Ейском и Динском районах, в Новороссийске, Кропоткине и Приморско-Ахтарске.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Краснодарском крае зафиксировали еще 187 больных коронавирусом.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 19 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 57 новый случай заражения.

Коронавирус в Анапе 19 декабря 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 пациент.

Коронавирус в Сочи 19 декабря 2020

В Сочи подтвердился диагноз у 8 человек.

Коронавирус в Геленджике 19 декабря 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлены два случая заражения COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 19 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 19 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки 5 заболевших.