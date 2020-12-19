Золотой ребенок. 6-летняя девочка из Краснодара покорила Youtube и Forbes

Настя только ходит в подготовительную школу, а о ней уже знает весь мир. Фото: instagram.com/funnystacy

Насте Радзинской из Краснодара всего шесть лет, но она уже зарабатывает миллионы долларов. По итогам 2020-го девочка вновь попала в десяти самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров планеты по версии журнала Forbes.

За год доход Насти составил 18,5 млн. долларов, ее видео просмотрели 39 млрд. раз, а число подписчиков Радзинской во всех социальных сетях составило 189,1 млн. человек. Год назад Радзинская впервые попала в Forbes. Тогда она заработала 18 млн. долларов.

Сейчас девочка вместе с родителями живет в США. Она снимает ролики для Tik-Tik. Сейчас у Насти более 3 миллионов подписчиков. Радзинская – третий по популярности блогер в этой социальной сети. Однако основной площадкой для россиянки остается Youtube. Здесь у нее более 65 миллионов подписчиков. Ролики на канале Like Nastya выходят три раза в неделю на семи языках и собирают миллионы просмотров.

Youtube стал лекарством для девочки. После рождения врачи заподозрили у малютки ДПЦ и ошарашили родителей: ребенок не сможет ходить и говорить. Папа и мама Насти приняли решение бороться с болезнью, а доктора рекомендовали терапию: работу на камеру. Так у девочки появился канал на Youtube, который позволял Насте поддерживать связь с окружающим миром, и исчезли признаки болезни.

Первые видео на канале не пользовались популярностью. Тогда мама девочки, Анна, стала развивать актерские навыки дочери. На канале появлялись игровые ролики, которые уже собирали сотни тысяч просмотров. Сейчас на видео Настя рассказывает о жизни, путешествует по штатам и ищет Санта-Клауса.

Сейчас девочка зарабатывает миллионы долларов, а год назад минимальный ценник на нативную рекламу на канале составлял 10 000. Себестоимость ролика варьировалась от 1000 до 2000 долларов. Также у девочки есть рекламные контракты. Например, она не раз рекламировала продукты известного молочного бренда.

В январе 2019 года Настя с размахом отметила шестилетие. На празднике засветились популярные российские артисты Филипп Киркоров и Александр Ревва, которые лично поздравили малышку с днем рождения и исполнили несколько хитов. Торжество прошло в Майами, где сейчас живет семья девочки.