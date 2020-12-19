«Юру пасут»: мама Газинского рассказала об отношениях сына с криминалом Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сейчас Юрий Газинский – лидер «Краснодара» и один из ключевых игроков сборной России по футболу. Именно он забил первый мяч национальной команды на домашнем чемпионате мира.

Всего этого могло не быть, если бы не классный руководитель игрока. Еще когда Юра учился в школе, именно он рассказал маме футболиста, что за ее сыном следят ребята, которые связаны с криминальным миром.

- Вызывает учительница, Наталья Николаевна, которая его в начальных классах учила, и говорит: «Антонина Юрьевна, я вас предупреждаю: Юру пасут». Отвечаю: «Кто пасёт?» Она: «Ребята, которые связаны с криминалом», – рассказала мама игрока, Антонина Газинская, в эфире «Авторадио». – Юра ко мне приходит потом, рассказывает: «Мама, мне сказали, что если только я посторожу там, мне купят велосипед». Боже мой… Я поняла, что это такое. Слава богу, тогда уже начали давать зарплаты, я получила отпускные, как сейчас помню - 400 рублей, бегом купила ему велосипед. Рад был до ушей.

Юрий Газинский родился и вырос в Комсомольске-на-Амуре. Вскоре после его появления отец бросил семью. Мать растила будущего футболиста и его сестру сама. Работала в школе, преподавала биологию и географию.

Женщина не скрывает: Юра, как и многие дети, рос на улице. Сам Газинский признавался, что часть его друзей отбыли срок за решеткой. Юру судьба уберегла. Как выяснилось, вовремя свернул с неверного пути.

- Некоторые друзья тюремный срок отсидели, некоторые стали неуспешны в своей личной жизни. Ребята стремятся, конечно, найти место под солнцем, но не всегда получается. Но каждый из них всё равно остался человеком. Самое главное: когда я жила в Комсомольске, каждый из них готов был мне помочь, если что-то трудно. Говорили: «Обращайтесь к нам по любому вопросу». Мне это тоже всегда было приятно. Но это благодаря Юре, конечно, – добавляет женщина.

Сейчас Юрий счастлив в браке. Вместе с супругой Александрой – бывшим стилистом передачи «Модный приговор» – он воспитывает дочь и активно помогает благотворительному фонду «Край добра».