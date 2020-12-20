Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 декабря 2020: смертность падает

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 декабря 2020: мест в госпиталях почти нет Фото: администрация Краснодарского края

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае по-прежнему напряженная. Уже более недели на Кубани ежедневно фиксируется свыше 180 случаев заражения COVID-19.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 20 декабря 2020 года.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 188 случаев заражения коронавирусом. Самому младшему заболевшему всего два года, самому старшему пациенту – 90 лет. Пальма первенства по числу заражений COVID-19 по-прежнему у Краснодара. Здесь за сутки зафиксировано 55 случаев. 17 положительных тестов в Выселковском районе, 9 – в Белореченском.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 449. Выздоровел 17241 пациент. 773 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 130 пациентов, еще пятеро – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

За минувшие сутки скончались 11 человек, которые имели подтвержденный тест на COVID-19. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 10386 человек, включая 2540 детей.

Общее число заражений COVID-19 за время пандемии на Кубани составило 25482.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 20 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения.

Коронавирус в Анапе 20 декабря 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 пациента.

Коронавирус в Сочи 20 декабря 2020

В Сочи подтвердился диагноз у 8 человек.

Коронавирус в Геленджике 20 декабря 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлены 8 случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 20 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 3 новых случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 20 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки 3 заболевших.