Массовое ДТП под Краснодаром: одна машина всмятку

Фото массового ДТП под Краснодаром: одна машина всмятку

Массовое ДПТ сегодня вечером произошло под Краснодаром. Четыре легковушки не поделили дорогу в станице Старокорсунской. Самые серьезные повреждения получил ВАЗ-2104. У него разбита передняя и задняя части.

- Пострадавших в результат аварии нет. Сейчас движение в районе ДТП осуществляется в обычном режиме – сказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Массовое ДТП под Краснодаром

Массовое ДТП под Краснодаром

Массовое ДТП под Краснодаром

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