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Массовое ДТП под Краснодаром: одна машина всмятку

Четыре легковушки столкнулись в станице Старокорсунской
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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Фото массового ДТП под Краснодаром: одна машина всмятку

Фото массового ДТП под Краснодаром: одна машина всмятку

Массовое ДПТ сегодня вечером произошло под Краснодаром. Четыре легковушки не поделили дорогу в станице Старокорсунской. Самые серьезные повреждения получил ВАЗ-2104. У него разбита передняя и задняя части.

- Пострадавших в результат аварии нет. Сейчас движение в районе ДТП осуществляется в обычном режиме – сказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Массовое ДТП под Краснодаром

Массовое ДТП под Краснодаром

Массовое ДТП под Краснодаром

Массовое ДТП под Краснодаром

Массовое ДТП под Краснодаром

Массовое ДТП под Краснодаром

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