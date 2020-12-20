В порту Туапсе столкнулись два иностранных судна

Скриншот с видео: Типичный Краснодар

У берегов Туапсе столкнулись два иностранных грузовых судна. Это произошло на причале Балкерного терминала утром 19 декабря. При швартовке кораблей один из них коснулся носовой частью кормы другого. Момент случившегося очевидцы сняли на мобильники.

- Момент удара. При выводе судна что-то пошло не так, - написал автор ролика в социальных сетях.

На кадрах видно, как носом одного корабля смяло балку другого судна. На движение кораблей столкновение не повлияло, но после ЧП транспортная полиция все же начала проверку.

-В результате столкновения грузовых судов на одном пострадал фальшборт бака, а на другом – повредилась центральная балка верхней палубы. Из членов обоих экипажей никто не пострадал. Повреждения на кораблях зафиксированы незначительные. Организована проверка, выяснятся все обстоятельства и причины случившегося, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

Известно, что одно судно пребывало в порту Туапсе под флагом Вануату, а второе - под флагом Турции. После случившегося суда самостоятельно покинули место происшествия. На работу терминала столкновение грузовых судов никак не повлияло.