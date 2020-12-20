«Оставили задыхаться у подъезда»: Минздрав Кубани проверяет информацию о «брошенном» пациенте с коронавирусом

Скриншот с видео

Молодой человек на камеру рассказал, что у жителя Новороссийска был подтвержденный коронавирус. Его на скорой забрали в крымскую больницу, а после улучшения выписали из стационара. Но оставили мужчину прямо в подъезде, сам он подняться в квартиру не смог и стал задыхаться. А чтобы снова отправить больного в медучреждение, понадобилось очень много усилий.

- 18 декабря около 9 часов вечера вызвали «скорую». Мужчине сделали КТ, надели маску с кислородом и отвезли в больницу. Через 20 минут позвонили медики и сказали, что везут его обратно. Сказали, что легкие проверили, все нормально. Но в подъезде мужчина стал задыхаться. Отправить снова в стационар удалось только с третьего раза, - пожаловался в соцсетях автор видео.

Информацию о «брошенном» пациенте сейчас проверяет минздрав Кубани.

- По факту видео в социальных сетях министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали на вызов в установленные нормативные сроки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в краевом минздраве добавили, что все пациенты с подозрением на коронавирус проходят КТ, после чего врач решает, госпитализировать человека или отправить на амбулаторное лечение.